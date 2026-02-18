UEFA inicia proceso con Prestianni, jugador del Benfica que lanzó comentarios racistas contra Vinicius

Ciudad de México.- La ida de los playoffs de la Champions League se vio marcada por un lamentable acto racista contra Vinicius Junior en el partido entre el Real Madrid y el Benfica, el cual causó el retraso del compromiso por varios minutos. Ante este lamentable hecho, la UEFA notificó que emprenderán una ardua investigación para determinar la posible sanción de Gianluca Prestianni.

El Real Madrid se terminó llevando la victoria con un solitario gol de 'Vini', aunque el resultado terminó por quedar en segundo plano luego de las agresiones raciales en su contra. El atacante brasileño hizo una de sus características celebraciones, lo cual causó la molestia del público y jugadores rivales, siendo Prestianni uno de ellos.

El argentino comenzó a discutir de manera airada con Vinicius hasta que en cierto punto, se tapó la cara con su playera y fue ahí cuando lo habría llamado "mono" hasta en cinco ocasiones. El delantero brasileño le refirió lo sucedido al silbante central, quien de inmediato activó el protocolo antirracismo, aunque a final de cuentas no hubo sancionados y el encuentro se reanudó.

Tras varias horas que finalizaron los partidos de la Champions del 17 de febrero, la UEFA confirmó que, ante la denuncia realizada, se revisarán todos los compromisos del día, incluyendo el celebrado en Lisboa, Portugal. "Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos".

A través de sus medios oficiales, el organismo rector del balompié europeo informó que, luego de que las investigaciones finalicen, se determinarán los castigos ejemplares para el o los jugadores que se determinen con responsabilidad en este tipo de actos. Así mismo, se informó que se eligió un Inspector de Ética y Disciplina especial para comandar esta investigación.

Además, la UEFA informó que también emprenderán un proceso para indagar sobre el lanzamiento de objetos por parte de la grada, pues algunos de ellos impactaron a varios jugadores del Real Madrid, incluyendo al propio Vinicius. Por último, el organismo confirmó que José Mourinho no estará en el partido de vuelta al desestimar la apelación por su expulsión.

El árbitro activó el protocolo antirracismo por insultos a Vini Jr. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui