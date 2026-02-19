Aldo Serna se convierte en el jugador a seguir en la ofensiva de los Cimarrones de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Los Cimarrones de Sonora no han desentonado, ya que se mantienen dentro de los primeros lugares de la Liga Premier en México y en gran parte se debe al gran accionar ofensivo del equipo, mismo que encabeza la joven sensación Aldo Serna.

El mediocampista originario de Aguascalientes se ha convertido en el jugador a seguir de la franquicia, a pesar de que se incorporó como refuerzo para el torneo 2025-2026. Desde entonces, el joven de 24 años se ha consolidado como parte importante en el esquema de Valentín Arredondo.

Hasta el momento, Aldo es el máximo anotador de Cimarrones con ocho goles, figurando además entre los rompe redes de la actual temporada. El mexicano viene de tener una gran actuación en la fecha 19, donde volvió a marcar y fue ante Tritones Vallarta; después de esa actuación fue elegido en el once ideal de la jornada.

Aldo Serna es nuevo refuerzo de Cimarrones de Sonora, llega procedente de Coyotes de Tlaxcala FC. El mediocampista de 24 años cuenta con experiencia en las fuerzas básicas de San Luis. pic.twitter.com/ow84OuPFc0 — primopremiermx (@primopremier2) August 20, 2025

Además de su olfato goleador en la cancha, el mediocampista sobresale por su buena conducción de balón, rematar de larga distancia y generar volumen ofensivo de juego. Sobre su rendimiento, la estrella de Cimarrones dijo sentirse contento del gran paso del club y define a la determinación como la principal herramienta para salir adelante.

"Me he sentido bien en esta primera temporada con el club. La continuidad me ha ayudado a ganar confianza, aunque siempre hay aspectos por mejorar. Quiero seguir aportando al equipo, pero lo principal es cumplir las metas colectivas y pelear en la parte alta", comentó en entrevista para la escuadra de Sonora.

Por otra parte, Valentín Arredondo, director técnico de Cimarrones, calificó el momento que vive su jugador y destacó el compañerismo que tiene en el grupo de trabajo. "Aldo ha entendido muy bien el tema de asociarse con sus compañeros; siempre muestra disposición y es un jugador que podemos utilizar en distintas posiciones", sentenció.

El mediocampista Aldo Serna, originario de Aguascalientes con 24 años, está en su primera temporada con Cimarrones de Sonora, equipo que se incorporo como refuerzo para el torneo 2025-2026 en Liga Premier.



Serna se ha consolidado como parte importante en el esquema de Valentín… pic.twitter.com/HOyCSvrBBw — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) February 19, 2026

El balón en la Liga Premier de México volverá a rodar el 21 de febrero, cuando los Cimarrones de Sonora se midan ante el segundo mejor de la tabla general, los Tigres de Alica, en un duelo que podría poner a los de Hermosillo en el subliderato, siempre y cuando puedan obtener los tres puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui