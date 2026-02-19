Alumno de PrepaTec Ciudad Obregón es convocado a la preselección nacional de baloncesto

Ciudad Obregón, Sonora.- Sonora se ha caracterizado por ser tierra de gran calidad en la duela, y una vez más quedó demostrado, ya que el joven Carlos Manuel Soto Luzanilla, alumno de PrepaTec Ciudad Obregón, fue seleccionado a la Preselección Nacional Varonil.

La convocatoria llegó después de que el estudiante destacara en diferentes campeonatos regionales y nacionales; además, viene de ser reconocido por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), donde quedó campeón en el certamen Nacional U13 2023 y el Campeonato Nacional U14 2024.

"Fue una gran noticia, me hizo sentir algo nervioso, pero también muy motivado. Lo que más he disfrutado de los torneos son los lugares que me han permitido conocer y lo que aprendo de cada experiencia", declaró Carlos Manuel Soto en entrevista para el portal del Tecnológico de Monterrey.

En términos individuales, el joven de 16 años se llevó la distinción a Jugador Más Valioso (MVP), entre equipos con 10 participantes de los campeonatos mundiales. Por otra parte, otra de sus principales fortalezas es que ya sabe lo que es competir en Estados Unidos, en ciudades como Phoenix y San Antonio, donde vio actividad en eventos internacionales.

Actualmente, el sonorense forma parte del equipo Borregos de basquetbol en la PrepaTec Ciudad Obregón, actividad a la que le dedica ocho horas de entrenamiento todos los días. El alumno igualmente suele asistir a otros espacios deportivos en Ciudad Obregón para fortalecer su nivel en la duela.

Carlos Manuel Soto, padre del flamante seleccionado, es su mayor motivación, según dice el joven, ya que él también ha dedicado gran parte de su vida al deporte. "Mi familia siempre ha sido mi motivación para seguir adelante, siempre está ahí para mí, brindándome su apoyo", sentenció Carlos Manuel Soto Luzanilla.

El jovencito en la duela

Igualmente, el joven afirmó que "entrenar todos los días no significa que vas a llegar al éxito, pero, si lo haces, ya es un gran paso que estás dando hacia él", compartió el alumno de prepa que poco a poco empieza a levantar la mano para convertirse en un referente del baloncesto nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui