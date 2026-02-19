Camila Zamorano va por su segunda defensa del campeonato mundial átomo del CMB ante Claudia Ruiz

Hermosillo, Sonora.- El boxeo profesional vuelve este sábado 21 de febrero en el Palenque de la ExpoGan, en Hermosillo, Sonora, con una función que tendrá como combate estelar la segunda defensa del campeonato átomo del Consejo Mundial de Boxeo, en poder de Camila 'Magnífica' Zamorano, primera campeona mundial hermosillense.

Zamorano expondrá el cinturón ante la argentina Claudia 'C Cuatra' Ruiz, quien solicitó la pelea y viajó a México para disputar la oportunidad titular. "Es un privilegio poder pelear por un título del mundo. Entrené muy duro para esta pelea y este 21 de febrero vamos a dar una buena batalla", señaló Ruiz durante la rueda de prensa.

Para la campeona sonorense, se trata de un nuevo reto dentro de una carrera en ascenso. "Me siento muy contenta y muy agradecida con Dios por esta nueva oportunidad que me están dando", expresó Zamorano, quien agradeció la confianza de los promotores y el respaldo recibido desde el inicio de su trayectoria.

La función también contará con la presencia de Alana Flores, creadora de contenido y figura del boxeo de exhibición, cuya participación ha generado atención adicional alrededor del evento. "Mientras más se ponga de moda el boxeo, mejor para todos", comentó Flores, al destacar la importancia de atraer nuevas audiencias al deporte profesional.

Cabe destacar que, una vez que culminó la conferencia, la campeona mundial átomo del CMB, Camila Zamorano, no descartó su presencia en el evento Supernova, pues aunque todavía no hay nada oficial, hay acercamientos para que esa noche pueda subir al ring.

La cartelera estará integrada por 14 combates profesionales. En el respaldo destaca la pelea a ocho rounds por el campeonato supermosca Fecombox WBC entre la hermosillense Fernanda Monge y Cecilia Mendoza, originaria de Oaxaca, Oaxaca.

#Deportes | Todo listo para la pelea uD83EuDD4A La hermosillense Camila Zamorano y la argentina Claudia Ruiz protagonizaron el careo previo a su combate por el título átomo del CMB. En la rueda de prensa también estuvo presente la creadora de contenido, #AlanaFlores uD83DuDCA5 pic.twitter.com/Yql5MTcMdR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 19, 2026

También sobresale el combate a 10 rounds en peso supergallo entre José 'Azulito' Ramírez, de Mexicali, Baja California, y Luis 'Zurdo' Rodríguez, de Ciudad de México, así como el duelo a ocho rounds en peso pluma entre Jandell Caballero y Manuel Rodríguez, que ha despertado expectativa a nivel local, debido a todo lo que se han dicho previo a subir al ring.

Fuente: Tribuna del Yaqui