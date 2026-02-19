Carlos Alcaraz explota en el torneo de Doha: "Las reglas de la ATP son una mi…"

Doha, Qatar.- El número uno del mundo del tenis varonil, el español Carlos Alcaraz completó una remontada para superar en tres sets al ruso Karen Khachanov (6-7(3), 6-4 y 6-3) y con ello avanzó por primera vez a las semifinales del Torneo de Doha, en Qatar.

Pero lo que llamó la atención no fue que el murciano haya cedido por primera vez un set en el torneo, sino el altercado verbal que sostuvo con la jueza de silla, la croata Maria Cicak, así como el supervisor arbitral, el francés Cédric Mounier durante su encuentro.

El español remontó para llevarse el triunfo

Después de perder ese primer set, la tensión subió de tono en el segundo set, justo cuando el cansancio y la presión empezaron a jugar un papel determinante en la cancha. Tras salvar varias bolas de break, la jueza de silla lanzó un warning por exceso de tiempo para sacar, lo que desató la furia del español.

Fue en ese momento que Carlos Alcaraz explotó en pleno partido y arremetió contra la ATP de manera directa y sin filtros. El jugador de 22 años se acercó a la silla y soltó una frase que dejó a todo mundo boquiabierto: "Las reglas de la ATP son una mier.., siempre son una mier..", gritó.

“the atp rules are always shit, they’re shit” oh carlos uD83DuDE2D pic.twitter.com/jet3Qjv65M — ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) February 19, 2026

Cicak se defendió diciendo que había detenido el cronómetro para darle tiempo. A lo que respondió que no el español. "Sí. Detuve el cronómetro hasta que llegaste al fondo. Luego cogiste la toalla. Y puse en marcha el cronómetro", dijo la jueza. "O sea que no puede coger la toalla, no puedo", respondió Alcaraz. "Lo entiendo, pero no puedo hacer nada, la regla es la que es", se defendió de nuevo la árbitra.

uD83DuDE02uD83DuDE2D El diálogo en la red entre Alcaraz y Khachanov:



- Khachanov: ¿Tú nunca te cansas?



- Alcaraz: Intento que no.



- Khachanov: Cánsate una vez. Solo una. pic.twitter.com/58rDriBpL4 https://t.co/sFO4FBAsRf — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 19, 2026

Alcaraz no disimuló su malestar. El partido siguió, cada uno mantuvo su juego y con 6-5, al resto, el español tuvo punto de set. No lo aprovechó y la resolución fue al desempate, donde Khachanov mostró su superioridad. El polémico momento sin embargo no sacó de concentración a Alcaraz, que continuó luchando para finalmente imponerse a Khachanov. El ganador jugará este viernes semifinales contra el vigente campeón, el ruso Andrey Rublev.

Fuente: Tribuna del Yaqui