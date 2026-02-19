El cajemense Pedro Peñuñuri estelariza velada de Boxeo Televisa ante el excampeón mundial Jezreel Corrales

Ciudad Obregón, Sonora.- Con tan solo 20 años de edad, Pedro Peñuñuri subirá al ring este sábado 21 de febrero para estelarizar una explosiva función de boxeo que será transmitida a nivel internacional por Televisa y VIX en el Palenque de la Expo de Ciudad Obregón. El jovencito tendrá la prueba más importante de su carrera, cuando se mida ante el excampeón del mundo Jezreel Corrales, a 10 asaltos en la división de los ligeros.

Este jueves los dos protagonistas de la velada se vieron las caras por última vez en conferencia de prensa. En el caso de Peñuñuri, dijo sentirse muy bien preparado para afrontar este importante reto en su carrera. "Hemos hecho muy bien las cosas, estamos listos para todo, este sábado vamos a dar una guerra. Agradezco la oportunidad que se me da de ser estelar en una función que será de talla internacional".

Peñuñuri y Corrales cara a cara

Aunque Jezreel Corrales supera a su rival en experiencia y nivel de oposición, el panameño le dio su lugar al local reconociendo que es un joven que viene escalando muy fuerte, pero que él dejará todo arriba del ring para intentar llevarse el triunfo. "Gracias a todos por tomarme en cuenta para esta velada, vengo bien preparado para esta pelea, hicimos un excelente trabajo, se viene una gran pelea".

Mientras que una de las peleas más esperadas del cartel es la que tendrán la sonorense Danitza Martínez, quien pondrá en riesgo su marca perfecta de 7-0 ante la también invicta Briza Oliva Garibay (5-0-3) en un combate a ocho asaltos en peso gallo. "Hicimos una excelente preparación para esta pelea, tuvimos sparrings de mucha experiencia como 'Bonita' Fernández y me siento muy motivada para dar una gran pelea", declaró 'La Cobrita' en conferencia de prensa.

Por otra parte, los hermanos Cota de Empalme volverán a presentarse en Ciudad Obregón. En el caso de Alejandro, se medirá frente al noqueador invicto Christopher Damián Gutiérrez (8-0, 7ko's). A su vez, Marco intercambiará metralla frente al experimentado Eleazar Valenzuela.

#Deportes | Con apenas 20 años, el cajemense #PedroPeñuñuri vivirá la prueba más importante de su carrera. Este sábado encabezará por primera vez una función transmitida a nivel internacional por Televisa y ViX, cuando enfrente al excampeón mundial, Jezreel CorralesuD83EuDD4AuD83DuDD25 pic.twitter.com/z0tliFmPLO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 20, 2026

Cabe destacar que tanto Alejandro como Marco hicieron su campamento en el Estadio de México, junto al destacado entrenador Jay Najar, conocido como 'Panda', quien subirá esa noche en la esquina de los sonorenses. Igualmente, el cajemense Pablo Sevín será quien abra las acciones en el Palenque de la Expo.

Este viernes, los pugilistas deberán cumplir con su primera prueba, que es dar el peso. Posteriormente, la cita boxística está programada para el sábado 21 de febrero a las 19:00 horas (tiempo de Sonora) y será transmitida a nivel internacional por Boxeo Televisa.

Fuente: Tribuna del Yaqui