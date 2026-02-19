Equipos sonorenses buscan despegar en el arranque de la temporada 2026 del Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de conseguir par de victorias como visitante ante los Pioneros de Los Mochis en el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, el equipo de los Halcones de Obregón continúa su gira ahora por tierras sonorenses para meterse al 'Tsunami' de Guaymas, donde enfrentará a los Ostioneros en serie de fin de semana.

Será otra buena prueba para los emplumados en este arranque de campaña, después de la demostración de buen basquetbol que brindaron ante los mochitecos, donde resaltó el buen trabajo defensivo que realizaron los pupilos del coach argentino Manu Gelpi.

Justin Moss dejó una grata impresión en estos dos juegos

Jugadores como Greg Whittington, Justin Moss, Davonte Gaines o Jaden House dejaron una grata impresión en cada una de las jugadas en las que tuvieron participación, demostrando que el trabajo de pretemporada sirvió para lograr un excelente entendimiento entre ellos.

Por su parte, los Ostioneros regresan a su casa después de visitar a los Zonkeys de Tijuana, ante quienes dividieron resultados a media semana, por lo que seguramente la serie ante sus vecinos del sur será un buen parámetro para ellos.

Los porteños afrontan esta nueva campaña con un un equipo que conjuga experiencia y juventud, con jugadores nacionales que buscan sumar al trabajo que desarrollen los refuerzos extranjeros, todos nuevamente bajo la dirección del coach Walter McCarty.

Rayos se estrenan en casa

Otra escuadra sonorense que tendrá actividad este fin de semana, es la de los Rayos de Hermosillo, quien vuelve a casa para recibir la visita de los Zonkeys de Tijuana en la Arena Sonora, este viernes y sábado. A media semana, los hermosillenses estuvieron por tierras sinaloenses donde enfrentaron a los Frayles de Guasave, con quienes dividieron triunfos y derrotas, por lo que ahora buscarán aprovechar el apoyo de su gente que, como es costumbre, está ávida de buen basquetbol en la capital sonorense.

Los Rayos dividieron en su visita a los Frayles

Rayos se presenta esta temporada con un muchas caras nuevas, que incluyen al entrenador Elian Villafañe, quien cuenta con amplia experiencia en el baloncesto internacional y México, el cual tiene la encomienda de regresar a los cuatro veces campeones a los primeros planos.

Fuente: Tribuna del Yaqui