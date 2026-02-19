Fernando Tatis Jr. calienta el Clásico Mundial y le deja un recadito a Ohtani: "Les vamos a ganar"

California, Estados Unidos.- El Clásico Mundial de Beisbol se encuentra a la vuelta de la esquina y, por primera vez, la edición 2026 contará con verdaderas estrellas del diamante, ya que la mayoría de sus selecciones llamaron a sus 'caballos', como es el caso de República Dominicana, que contará con Fernando Tatis Jr.

La superestrella de San Diego Padres está lista para hacer su debut en el certamen, pues en la ocasión anterior el pelotero no fue elegible, ya que cumplía una suspensión de 80 juegos por sustancias para mejorar el rendimiento. Ahora, el caribeño llega con determinación y la gran oportunidad de levantar la corona.

Además de República Dominicana, otros de los países candidatos a llevarse el título son Japón, que es el actual monarca y que contará este año con sus máximas figuras como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto. Pero eso no asusta a Fernando. "Son muy buenos, pero les vamos a ganar", aseguró el hispano en conferencia de prensa para el portal de la MLB.

An All-Star & Platinum Glove winner in 2025 … what’s next?



Drop your 2026 predictions for Fernando Tatis Jr. uD83DuDC47 pic.twitter.com/JvbieJqeFC — MLB (@MLB) February 18, 2026

Por otra parte, Tatis Jr. dijo sentirse orgulloso de representar los colores de su tierra, debido a que siempre fue un sueño para él participar en un evento internacional y formar parte de los seleccionados de la Quisqueya. "Definitivamente es lo que uno espera cuando es niño. Siempre he querido hacerlo. Simplemente siento que llegó en el momento correcto. Estoy muy contento de que vaya a ocurrir. Sé que será una experiencia hermosa".

Otro momento que quedará para la historia es que la figura de los Padres podrá compartir la experiencia con su padre, Fernando Tatis Sr., quien es el coach de bateo de la selección bajo el mando del estratega Albert Pujols; lo hace aún más importante su llamado.

Para este año, la selección buscará recuperarse de los resultados que ha tenido en los últimos dos Clásicos; fueron eliminados en la segunda ronda del 2017 y no avanzaron más allá de la fase de grupos en el 2023. Firmando su mejor actuación en 2013 cuando se quedaron con el campeonato.

Fernando Tatis jr y Manny Machado compartirán dogout con Padres de San Diego y con República Dominicana en el Clásico uD83CuDDE9uD83CuDDF4?uD83DuDD25#beisbol #baseball #RepublicaDominicana pic.twitter.com/W94DSilHGs — Amo el Béisbol (@amoelbeisbol) February 19, 2026

La República Dominicana empezará su camino en el Grupo D, el 6 de marzo contra Nicaragua. En LoanDepot Park de Miami. Los caribeños chocarán ante Venezuela, Países Bajos e Israel y Nicaragua, sector que es denominado uno de los más parejos de la competencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui