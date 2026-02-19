García y Osuna cumplirán un sueño al jugar con México en el Clásico Mundial de Beisbol

Arizona, Estados Unidos.- Con el Clásico Mundial de Beisbol a la vuelta de la esquina, los jugadores de Grandes Ligas que representarán a sus países en este evento se preparan en los entrenamientos de primavera con sus respectivos equipos.

Esto es algo que muchos clubes tienen en cuenta y trata de resaltar con sus peloteros. Uno de estos equipos son los Texas Rangers, quienes buscan hacer más placentera su estadía previa al torneo de naciones en el clubhouse en su complejo de Entrenamientos Primaverales, donde hay placas con los nombres sobre cada casillero.

Eso suele ser normal. Pero como un detalle especial en esta primavera, cada placa también incluye la bandera del país de cada jugador, en honor al Clásico Mundial de Beisbol, que comenzará el 4 de marzo. Una de estas placas, la del relevista Robert García, estaba adornada con la bandera de los Estados Unidos en un principio, ya que es originario del norte de California. Pero días después, fue cambiada por la bandera de México. García, junto con el jardinero sinaloense Alejandro Osuna, competirá con la selección de México en el Clásico.

García se siente feliz representar a sus raíces

Los abuelos paternos de García nacieron en México y su padre tiene doble ciudadanía. Pero sus abuelos fallecieron cuando su padre era joven, lo que provocó la ausencia del idioma español en su hogar. El lanzador creció sin hablar español en casa, pero aun así siente un enorme orgullo por poder representar ese lado de su familia.

Además, después de haber vivido un Clásico Mundial de Beisbol desde las gradas en el 2013, en el entonces llamado AT&T Park de San Francisco, anhelaba la oportunidad de competir por México. Su padre, así como sus tías y tíos, sienten exactamente lo mismo.

"Estoy emocionado de poder jugar con la selección de México por el orgullo que siento por el país", comentó. "Va a ser una gran oportunidad. Nunca he podido hacerlo. En el 2023, lo vi y no me llamaron para jugar. Definitivamente, era un sueño para mí participar. Entonces, estoy muy emocionado de poder hacerlo y competir. Cuando lo ves por televisión, puedes notar la emoción y el orgullo que siente todo el mundo dentro de ese estadio. Creo que eso es lo que realmente marca la diferencia y lo que lo hará muy especial".

Por su parte, Alejandro, el jardinero de 23 años de los Rangers que debutó la temporada pasada en MLB, es originario de Ahome, Sinaloa, México. Texas lo firmó desde México el 6 de octubre del 2020. El Clásico Mundial es algo que siempre fue un sueño para él desde que era adolescente, cuando vio a su hermano mayor Roberto competir por México en la edición del 2017.

Alejandro quiere emular a su hermano Roberto

"Es un sueño hecho realidad para mí", indicó Osuna. "Ahora tengo la oportunidad de representar a mi país y me siento muy feliz. Es bien, bien importante para mí representar a mi país. Tener un uniforme que diga México en el pecho lo es todo para mí. Es muy importante, porque también representas a las generaciones mayores de mexicanos. Queremos intentar dar un gran espectáculo para los aficionados y para México", señaló.

Tras del éxito de la Selección Mexicana en el evento en el 2023, cada vez más figuras están listas para prepararse y representar a sus países. García y Osuna no son la excepción. "Es un sueño hecho realidad para todos", dijo Osuna. "Cuando eres niño, todos quieren representar a su país. Yo solamente trato de jugar buenos partidos y divertirme al mismo tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui