La LMP y el beisbol de luto, fallece el expresidente del circuito Arturo León Lerma

Ciudad Obregón, Sonora.- El beisbol mexicano de la Costa del Pacífico se encuentra de luto, tras el sensible fallecimiento este jueves del doctor Arturo León Lerma, reconocido político y directivo deportivo, a los 89 años de edad. Su deceso se dio en la ciudad de Hermosillo, donde León Lerma permanecía internado tras complicaciones de salud. La pérdida de quien fuera una de las figuras más influyentes del beisbol profesional se produce apenas 40 días después del fallecimiento de su esposa, la señora Silvia Salazar.

Dentro del deporte, fungió como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en dos etapas, de 1981 a 1985 y de 1989 al 2000, tiempo en el cual buscó la profesionalización del circuito invernal, consolidando el prestigio del beisbol mexicano a nivel internacional en la Confederación del Caribe.

También fue directivo del club Naranjeros de Hermosillo durante 14 años, en los que contribuyó a los títulos de la LMP en 2006-2007, 2009-2010 y 2013-2014, además del campeonato de la Serie del Caribe en febrero de 2014, en Isla Margarita, Venezuela. El doctor León Lerma fue impulsor de la creación del Recinto Histórico de Naranjeros, así como de la publicación de varios libros que cuentan la historia del club.

León Lerma es recordado como un servidor público comprometido y uno de los grandes impulsores del beisbol del Pacífico. Fue entronizado en 2011 al Salón de la Fama del Beisbol Profesional de México como ejecutivo, por su aportación al desarrollo y profesionalización del beisbol mexicano. También es miembro del Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe desde 2013.

En el ámbito político, fue alcalde de la ciudad de Navojoa de 1985 a 1988, etapa en la que impulsó proyectos de desarrollo para el municipio y también fue diputado federal por Sonora en la LVIII Legislatura de 2000 al 2003. Durante su administración, León Lerma priorizó el fortalecimiento de la infraestructura urbana y la salud pública. En redes sociales y medios impresos, clubes, directivos, jugadores y personalidades del ámbito político brindaron sus condolencias a la Familia León Salazar en este momento complicado, deseando pronta resignación.

