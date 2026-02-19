Panamericano de Ciclismo 2026: ¡Medalla de oro para México! en equipo femenil de velocidad

Santiago, Chile.- México ha iniciado fuertemente, obteniendo el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026, el cual se está realizando en la ciudad de Santiago, Chile. La medalla fue obtenida en la prueba de velocidad por equipos, en donde las representantes nacionales demostraron su calidad y potencia frente a las mejores del continente.

El trío integrado por Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola brindó una gran actuación en el Velódromo de Peñalolén, obteniendo una marca de 47 segundos y 162 centésimas, tiempo que les aseguró el reconocimiento del público y el lugar más alto en la carrera. Lo que da un inicio alentador para la delegación nacional en el certamen, ya que este resultado no solo refuerza el prestigio del ciclismo femenil mexicano.

Con la victoria obtenida, México deja en claro que está preparado para competir y brillar en cada prueba del Panamericano, dejando en segundo lugar a Colombia al ser superado por 1 segundo y 294 centésimas a las participantes colombianas Stefany Cuadrado, Marianis Salazar y Juliana Gaviria, y en tercer lugar a Emily Hayes, Hayley Yoslov y Mckenna McKee de Estados Unidos.

EL Panamericano de Pista continuará este jueves 19 de febrero y se extenderá hasta el domingo 22 de febrero de 2026, con el fin de entregar un total de 22 títulos continentales en las categorías masculinas y femeninas, 11 para cada categoría y un total de 66 medallas. La competencia que se aloja en Chile por cuarta ocasión dará puntos para la Unión Ciclista Internacional (UCI) que serán claves para el ranking internacional de Copas del Mundo y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Fuente: Tribuna del Yaqui