Por fin; Lakers tendrían plantel completo para la segunda parte de la temporada NBA

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tal parece que el parón por el All-Star Game sirvió para sanar heridas al interior del equipo de Los Angeles Lakers, ya que por solo undécima vez en 55 partidos esta temporada, podrían contar con sus tres mejores jugadores sobre la duela a partir de este viernes.

Uno de ellos, el líder anotador de la NBA, Luka Doncic, dijo este jueves que "probablemente" volverá a la cancha tras perderse los últimos cuatro partidos de los Lakers antes del descanso por una leve distensión en el tendón de la corva. Doncic no ha jugado para los Lakers desde el 5 de febrero. Jugó con el equipo del resto del mundo en el All-Star de la NBA el domingo, pero solo jugó los primeros cinco minutos del primer mini-partido antes de perderse el resto de la tarde.

Doncic está listo para regresar a las duelas

Otro de ellos, Austin Reaves tampoco tendrá ya restricción de minutos derivada de una ausencia de cinco semanas por lesión en la pantorrilla, dijo el entrenador JJ Redick tras el entrenamiento en el complejo de entrenamiento de los Lakers. Y LeBron James, que llegó al descanso convirtiéndose en el jugador más veterano en lograr un triple-doble, también se espera que esté uniformado cuando los Lakers reciban a sus vecinos, los Clippers.

Redick espera tener a su equipo completo

"Es curioso, antes de la temporada estábamos hablando de construir continuidad con esos tres chicos, y los hemos tenido disponibles juntos durante 10 partidos", dijo Redick. "Es simplemente la situación en la que estamos. No somos el único equipo que ha tenido varios problemas de salud durante la temporada y ha tenido que gestionarlos, pero mi mensaje a los jugadores esta mañana fue que estos últimos 28 partidos van a ser una carrera rápida".

Redick espera que su equipo aproveche la oportunidad que se le presenta con plantel sano tras el descanso para acumular algunas victorias en la competitiva Conferencia Oeste; ya que los Lakers no tienen días consecutivos de descanso a partir del parón del All-Star y el 28 y 29 de marzo. Los Angeles (33-21) llegó al descanso en quinta posición en el Oeste a pesar de las largas ausencias de Reaves y James, que se ha perdido 18 partidos esta temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui