Cruz Azul desembolsaría esta millonada para el fichaje de João Pedro, actual campeón de goleo

Ciudad de México.- Cruz Azul continúa sin concretar el fichaje de un nuevo goleador para el presente Torneo Clausura 2026; sin embargo, todos los caminos apuntan a la posible contratación de João Pedro, delantero ítalo-brasileño que actualmente milita en el Atlético de San Luis y fue de uno de los campeones de goleo del torneo pasado. Fuentes especializadas indican que la directiva celeste estaría dispuesta a pagar su cláusula de rescisión, que ronda los 5 millones de dólares aproximadamente.

Este movimiento se activó luego de la negociación caída del colombiano Miguel Borja, quien no pudo ser registrado con el equipo cementero por la falta de plazas de No Formado en México (NFM). Es por ello que la cúpula cruzazulina, encabezada por el director deportivo, Iván Alonso, tiene como principal opción al atacante del conjunto potosino, quien registra cuatro goles en las cuatro jornadas del actual campeonato, incluido un doblete en la fecha pasada frente a Chivas.

Seguimiento: acuerdo cerrado entre João Pedro y Cruz Azul. Falta ejecutar la cláusula (5.5 MDD). San Luis todavía puede meter presión con mejora de garantías deportivas, pero la operación se destraba en cuanto se pague la cláusula rescisión", mencionó en su más reciente reporte Ike Carrera, una de las fuentes más confiables en cuanto al entorno de Cruz Azul se refiere.

Diversas fuentes señalan que la decisión está en manos de João Pedro y, en caso de que él autorice el movimiento, la directiva de Cruz Azul activaría de inmediato el pago de la cláusula de rescisión. Cabe recordar que, hace apenas unas semanas, el jugador rechazó una propuesta proveniente de la Serie A italiana, más específicamente del Pisa PC, pero la oferta de La Máquina representa una mejora salarial importante y un contrato cercano a los dos años y medio de duración.

Otros insiders de La Máquina como el corresponsal de TUDN, Adrián Esparza Oteo, revelan que Cruz Azul y Atlético de San Luis mantienen negociaciones en curso, ya que se analizan alternativas para que el traspaso no se tenga que realizar forzosamente mediante la cláusula de rescisión. Mientras se define esta situación, Nicolás Larcamón no cuenta con un delantero de experiencia para enfrentar al Toluca en la Jornada 5, pues Gabriel 'El Toro' Fernández fue expulsado el encuentro pasado.

JOAO PEDRO



En estos momentos se encuentran negociando ambas directivas.



Están viendo alternativas y que no se realice forzosamente por medio de la cláusula la rescisión. pic.twitter.com/EC7p9yb1wM — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui