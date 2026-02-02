Danitza 'La Cobrita' Martínez pondrá en juego su marca perfecta ante la 'rompe invictas' Briza Oliva

Ciudad Obregón, Sonora.- El próximo 21 de febrero regresa Boxeo Televisa al Gimnasio Municipal Ciudad Obregón, en una cartelera de lujo que encabezará Pedro Peñuñuri y el exmonarca mundial Jezzrel Corrales, pero en las últimas horas se confirmó que en esa misma velada Danitza Martínez pondrá en juego su marca perfecta ante una peligrosa rival.

Este lunes 2 de enero, De la O Promotions hizo oficial que la famosa 'Cobrita' se medirá ante Briza Oliva en una contienda programada en los 53 kilos y que será a ocho asaltos. Este cruce pinta para robarse los reflectores, pues ambas pugilistas se mantienen invictas como profesionales.

En el caso de la nacida en Agua Prieta, pero adoptada en Ciudad Obregón, es la mejor mexicana de peso gallo, según BoxRec, y cuenta con un récord de siete victorias, sin derrota y cuatro nocauts. Mientras que Oliva se presentará con una marca de cinco victorias, sin derrota y tres empates.

La de Guadalajara, el año pasado protagonizó una de las mejores peleas del año, al empatar ante la también sonorense Sheyla Moreno, que llegaba con una marca de 5-0. Pero el año pasado, empató ante la sinaloense Karen Rubio en Los Mochis. Quedando demostrado que la pupila del 'Pony' González es experta en plantarse arriba del ring en casa ajena.

Mientras que Danitza Martínez llega encendida, este 21 de febrero será su segunda pelea bajo las pantallas de Boxeo Televisa y viene de ser una de las pugilistas de mayor proyección en el 2025, sumando el pasado septiembre una de sus mejores victorias, cuando le pasó por encima a la dos veces retadora al título del mundo Mirna 'La Diablita' Sánchez.

Debido a la exigencia de este combate, tanto Martínez como Oliva ya iniciaron con su campamento, para intentar brindarle un gran espectáculo al público de Ciudad Obregón. 'La Cobrita' la semana pasada tuvo sesión de sparring con la jovencita Fernanda Monge, quien ese mismo día, pero en Hermosillo, disputará la corona Fecombox del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

#Deportes | Jezreel Corrales quiere arruinar la fiesta de Pedro Peñuñuri en Ciudad Obregón??uD83EuDD4Ahttps://t.co/ukYk9UJe5l — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

Explosiva cartelera

Cabe destacar que otro de los duelos programados para la velada de este 21 de febrero en el Gimnasio Municipal es el que tendrá el sonorense Alejandro Cota ante el noqueador invicto Christopher Damián Gutiérrez. En el caso de Cota, es considerado uno de los mejores prospectos de la región, y se medirá ante el tapatío, que llega con una marca perfecta de ocho victorias, sin derrota y siete nocauts.

Fuente: Tribuna del Yaqui