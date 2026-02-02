El insólito motivo por el que Cristiano Ronaldo se habría negado a jugar con su equipo Al Nassr

Riad, Arabia Saudita.- Lo que parecía un simple rumor terminó por confirmarse este lunes 2 de febrero de 2026, cuando Cristiano Ronaldo optó por no jugar con su equipo Al Nassr. La noticia se dio a conocer cuando el actual entrenador del equipo, Jorge Jesus, anunció la formación oficial para enfrentar a Al Riyadh, en un compromiso correspondiente a la Jornada 20 de la Saudí Pro League (la primera división de Arabia Saudita).

De acuerdo con un reporte del diario A Bola, el astro portugués se encontraría molesto con la gestión de su directiva, especialmente con respecto al trato que reciben otros equipos árabes como el Al-Hilal, uno de sus rivales directos. Y es que mientras Al-Hilal busca reforzarse con estrellas como el francés Karim Benzema, Al Nassr únicamente ha podido concretar la contratación del mediocampista iraquí, Haydee Abdulkareem, en el presente mercado.

Esta situación ha generado una fricción entre el conjunto árabe y Cristiano, quien registra 18 goles en los 22 partidos que ha disputado en la presente temporada, ya que el jugador empuja a su directiva para tener una plantilla que pueda competir por los títulos importantes. En primera instancia se indicó que la ausencia de 'El Bicho' para el encuentro ante Al Riyadh se podría deber a un malestar físico o, bien, a un posible descanso para llegar sin desgaste al clásico frente al Al-Ittihad.

uD83DuDEA8 uD835uDC01uD835uDC11uD835uDC04uD835uDC00uD835uDC0AuD835uDC08uD835uDC0DuD835uDC06: Cristiano Ronaldo will uD835uDC0CuD835uDC08uD835uDC12uD835uDC12 tomorrow’s match against Al Riyadh. ?



His absence is uD835uDC0DuD835uDC0EuD835uDC13 due to injury, or any fitness-related reason. uD83DuDDDE?



According to A Bola, Ronaldo is unhappy with the the lack of investment at Al Nassr in the transfer window. uD83DuDFE1uD83CuDDF8uD83CuDDE6 pic.twitter.com/ugBfnGWmXc — 433 (@433) February 1, 2026

No obstante, fuentes especializadas señalan que el enojo del talentoso futbolista se debe a "la forma en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) está manejando a Al Nassr". Este fondo estatal es el que financia al club con sede en la ciudad de Riad y que realiza la mayor inversión de sus refuerzos. En gran parte, el malestar del exfutbolista del Real Madrid sería por la falta de refuerzos de su club en este mercado de transferencias.

En contraparte, al Al-Hilal, otro de los grandes equipos del futbol árabe, tiene invertidos alrededor de 44 millones de euros en la incorporación de cinco futbolistas, entre las que destaca la del delantero francés, Kader Meite, a quien contrató por 30 millones de euros. Esta situación se une a otras tensiones internas en la Liga Saudí, por lo que los aficionados se mantienen atentos a cómo se desarrollan estos eventos en las próximas semanas.

ESCÁNDALO TOTAL CON CRISTIANO RONALDO uD83DuDCA3



Según medios árabes, Cristiano Ronaldo SE NEGÓ A JUGAR con Al Nassr debido a molestias con la dirigencia del club.



uD83DuDC49 Uno de los motivos sería que Al Nassr no cuenta con apoyo directo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.… pic.twitter.com/gvetlt1mWk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui