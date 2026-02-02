Eugenio Suárez 'se pinta' de rojo; llega a un acuerdo con Cincinnati Reds por una campaña

Cincinnati, Estados Unidos.- El toletero venezolano Eugenio Suárez habría llegado a un acuerdo con los Cincinnati Reds, en un contrato de 15 millones de dólares por un año y una opción mutua, según dio a conocer este lunes el reportero de ESPN, Jeff Passan.

Suárez era el mejor bateador que quedaba en el mercado de agentes libres y ahora el dos veces All-Star regresa a Cincinnati, donde jugó siete temporadas. Conectó 189 jonrones para los Reds durante las campañas de 2015 hasta 2021, incluyendo 49 en 2019.

El acuerdo le daría a los Reds el bateador de poder probado que habían estado buscando durante toda la pretemporada. Tercera base, durante la mayor parte de su carrera de 12 años en las Grandes Ligas, se espera que Suárez, de 34 años, sea el bateador designado principal de Cincinnati y quizás juegue algunos partidos en tercera o primera.

Cincinnati cuenta en sus filas con el ganador del Guante de Oro, Ke'Bryan Hayes, en la tercera base y el prometedor Sal Stewart probablemente jugará primero. Los Reds fueron uno de los muchos equipos interesados en Suárez en la fecha límite de traspasos el año pasado, pero no quisieron desprenderse de prospectos clave.

Eugenio tuvo una gran temporada con los Mariners

Fue traspasado de Arizona a Seattle el 31 de julio y terminó quinto en las Grandes Ligas con 49 jonrones y cuarto con 118 carreras impulsadas. Bateó para .228 en total con un OPS de .824. Los Mariners se quedaron a una victoria de alcanzar su primera Serie Mundial, perdiendo ante Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Suárez conectó dos jonrones en el quinto partido, incluyendo un grand slam en la octava entrada.

Regresa a Cincinnati, después de cuatro años

El Great American Ball Park de Cincinnati ha promediado 2.67 jonrones por partido desde su apertura en 2003. Esa es la segunda tasa más alta de jonrones en las grandes ligas entre los estadios que han acogido al menos 1,200 partidos. Suárez fue traspasado por los Reds a Seattle durante el entrenamiento de primavera de 2022. Pasó dos temporadas con los Mariners antes de ser traspasado a los Diamondbacks. Suárez debutó en las Grandes Ligas con Detroit en 2014. Tiene un promedio de bateo de .246 con 325 jonrones, 949 carreras impulsadas y un OPS de .792.

Fuente: Tribuna del Yaqui