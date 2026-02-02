Histórico exjugador del América adelanta el futuro de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Ciudad de México.- El mediocampista español, Álvaro Fidalgo, ha sido noticia en todos los medios deportivos de México. El futbolista puso fin a una destacada etapa con el Club América para regresar a su país y defender los colores del Real Betis Balompié. Este lunes 2 de febrero de 2026, el jugador cumplió cinco años de su llegada al país, requisito que cumple para una posible convocatoria con la Selección Mexicana de Futbol.

Fidalgo cumplió con su proceso de naturalización y, a pesar de su partida para firmar con el Betis, las puertas de 'El Tri' están más abiertas que nunca y con ello la posibilidad de poder jugar la Copa del Mundo de 2026. Incluso, Carlos Reinoso, uno de los futbolistas históricos de Las Águilas, adelantó que el centrocampista podría defender los colores de la Selección Mexicana en el futuro cercano, lo que aumenta la baraja para el entrenador Javier Aguirre.

Ayer Álvaro me llamó para despedirse… un chico diferente que entendió a la perfección el Americanismo. Me prometió que cuando venga a la Selección comemos un asado en mi casa, que te vaya muy bien mijo", escribió Reinoso a través de una publicación que compartió en su cuenta oficial de X.

El mes de marzo podría ser determinante para Fidalgo y el conjunto tricolor, ya que 'El Vasco' podría llamarlo para la Fecha FIFA de ese mes, cuando el combinado nacional se enfrente en un partido amistoso a su similar de Portugal como parte de la reinauguración del Estadio Azteca, aunado a otro compromiso frente a Bélgica. En su despedida ante los medios de comunicación, 'El Maguito' fue cuestionado sobre la posibilidad de vestir los colores de México.

Soy mexicano. Una de las cosas después de estos cinco años. Soy español, mexicano, la puerta abierta (sobre la Selección Mexicana) está. Nunca se trató de eso, veremos. Todo mundo sabe el cariño que le tengo al país", expresó el habilidoso futbolista.

En 2012, Álvaro Fidalgo se integró a la cantera del Real Madrid, principalmente en la categoría del Cadete A. Posteriormente, el centrocampista tuvo paso por el C. F. Majadahonda y el C. D. Castellón antes de su llegada al Club América. Ahora, el jugador de 28 años llega al Real Betis por un precio aproximado a los 1.5 millones de euros, según lo filtrado por medios españoles, aunque el sitio especializado Transfermarkt lo valoraba en 8.5 millones de euros.

