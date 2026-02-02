¡La NFL regresa a México! Comisionado Roger Goodell anuncia partido para diciembre de 2026

Ciudad de México.- Buenas noticias para todos los aficionados del futbol americano: la NFL regresa a México para este 2026. El partido tendrá como sede el campo del Estadio Banorte (anteriormente conocido como Estadio Azteca) y la noticia fue confirmada por Roger Goodell, comisionado de la NFL, durante una rueda de prensa celebrada en Santa Clara, California, en el marco de las actividades del Super Bowl LX.

Este anuncio no solamente marca el final de una sequía del máximo nivel del futbol americano en territorio mexicano, sino que también representa un cambio en cuanto a la logística del evento, ya que no será en noviembre como en años anteriores, pues en esta ocasión el encuentro se disputará en el mes de diciembre. También, Goodell informó que Francia tendrá su primer juego de NFL en su historia, teniendo a los New Orleans Saints como primer equipo confirmado.

Vamos a tener nueve partidos internacionales, estamos emocionados, con nuevos mercados. Tenemos un gran anuncio que es que volvemos a México, algo maravilloso para los fans en México. Estaremos este diciembre y no podemos esperar. La ambición es ser un deporte global, tenemos demanda por todo el mundo. Nos gustaría tener 16 partidos, así todos los equipos juegan un partido internacional".

Es una meta para nosotros, el deseo lo tenemos a nuestro lado y también en las comunidades de ciudades por todo el mundo. Todos los equipos quieren jugarlos, a los jugadores les encantan. Están orgullosos de ayudar a crecer el deporte", explicó el comisionado de la liga durante este encuentro con los medios de comunicación.

El juego regresa, pero la verdad es que nunca nos fuimos... #NFLMexicoCityGame



The game is back, but the truth is, we never left... #NFLMexicoCityGame @NFL pic.twitter.com/2MqXC4O4Xz — NFL México (@nflmx) February 2, 2026

Según información de Milenio, hay 10 equipos que tienen derechos de comercialización en México como parte del Programa de Mercados Globales de la Liga. Por lo tanto, Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers y San Francisco 49ers podrían ser locales administrativos para este compromiso.

Hay que recordar que el último partido de NFL en México se realizó en noviembre de 2022, cuando la franquicia de los San Francisco 49ers venció 38-10 a los Arizona Cardinals, en juego correspondiente a la temporada regular. Este nuevo encuentro se suma al historial de cinco juegos anteriores celebrados en el Estadio Banorte, el primero de ellos registrado en el año 2005.

Juegos de temporada regular de la NFL en México

2005 | San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2016 | Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017 | New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019 | Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022 | San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

Fuente: Tribuna del Yaqui