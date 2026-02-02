Leones rugen fuerte; Dominicana derrota a Puertor Rico y sigue invicto en la Serie del Caribe

Zapopan, Jalisco.- Los Leones del Escogido de República Dominicana demostraron una vez más que van en serio en busca del bicampeonato de la Serie del Caribe, y con una victoria de 5-3 sobre los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico se colocaron como líderes del clásico que se disputa en Jalisco.

Con este resultado, los melenudos se colocaron al frente de la tabla de posiciones con marca de 2-0, después de imponerse en la jornada previa a México Rojo representado por los Charros de Jalisco. Los puertorriqueños se quedaron con récord de 1-1.

Los Leones desataron su ofensiva ante los boricuas

Los Leones se encaminaron a la victoria desde la primera entrada, donde timbraron en tres ocasiones. Gustavo Núñez abrió con sencillo y tras uno fuera, se robó la segunda colchoneta y avanzó hasta la antesala en error de tiro del receptor. Enseguida, Sócrates Brito recibió base gratis y Junior Lake respondió con imparable productor al jardín izquierdo; luego, Christian Adames conectó un doblete contra la barda del mismo prado izquierdo para empujar una carrera más y Aderlin Rodríguez con elevado de sacrificio al central, puso el 3-0.

Se fue el primer tercio del juego uD83DuDC40



3?uD83DuDD3DuD83CuDDF5uD83CuDDF70-4uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/xNSSoXhlwR — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 2, 2026

Dominicana volvió a la carga en el fondo de la segunda entrada, donde Marco Hernández pegó de hit y llegó hasta la tercera en error de fildeo del jardinero central, Johneshwy Fargas, para cruzar la registradora con doble de Erick González. El 5-0 para los de la Quisqueya llegó en el quinto episodio, con base a Junior Lake y doblete de Adames al jardín izquierdo.

Pero los boricuas se metieron en la pelea en la apertura de la sexta entrada, aprovechando la salida del abridor de los Leones, Enny Romero y un costoso error de su paracorto Erick González. Luis Frías reemplazó a Romero, y de inmediato se metió en problemas, al admitir sencillos consecutivos de Yohandy Morales y Nelson Velázquez, y luego dando base por bolas a Rubén Castro, para congestionar las almohadillas.

A continuación, Emmanuel Rivera sacó rodado potente por las paradas cortas que pintaba para una doble matanza, pero González pifió la esférica, anotando Morales en la jugada. A continuación, Velázquez anotó con rodado para doble matanza de Shed Long Jr., vía 4-6-3 mientras que Jack López con imparable al izquierdo, puso el 5-3 en la pizarra del Estadio Panamericano.

El pitcheo dominicano se portó a la altura

Enny Romero (1-0) fue el pitcher ganador en cinco capítulos de únicamente tres hits, con una base por bolas. Jimmy Cordero se apuntó el salvamento (2). Daryl Thompson (0-1) abrió por los boricuas y se llevó el descalabro, en apenas dos tercios de labor, con tres hits y tres carreras, además de par de pasaportes.

Cangrejeros enfrentarán a los Charros de Jalisco el martes, en el duelo estelar de la jornada; mientras que los Leones tendrán día libre, para regresar a la actividad el miércoles, cuando se midan a los Federales de Chiriquí, Panamá, en el primer encuentro de la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui