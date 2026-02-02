Los Angels amarran a estelar jugador cubano para cubrir la antesala por una temporada

Anaheim, Estados Unidos.- Un buen comienzo de semana fue el que tuvo el antesalista cubano Yoán Moncada, tras darse a conocer este lunes 2 de febrero de 2026 que finalizó un acuerdo para continuar con los Los Angeles Angels por una campaña y cuatro millones de dólares.

El oriundo de Cienfuegos, Cuba, bateó .234 con 12 jonrones, además de 35 carreras impulsadas y un OPS de .783 en 84 partidos para Los Ángeles la temporada pasada. Fue especialmente efectivo al bate con corredores en los senderos y en el Angel Stadium.

OFFICIAL: The Angels have agreed to a one-year contract with INF Yoán Moncada.



Welcome back, Yoán! uD83DuDE07 pic.twitter.com/ojSTUM4XsK — Los Angeles Angels (@Angels) February 2, 2026

Moncada, que cumplirá 31 años en mayo, cubre una necesidad en la tercera base de los Angels, que no esperan tener a Anthony Rendon en uniforme para la última temporada de su desastroso contrato de 245 millones de dólares y siete años. Rendon ha estado lesionado la mayor parte de las últimas cinco temporadas, y no jugó nada en 2025 tras una operación de cadera.

Moncada estaría como titular en la tercera base

La campaña pasada, Moncada y Luis Rengifo compartieron el puesto de tercera base para los Angels, siendo Moncada quien tuvo la mayor parte del tiempo de juego cuando estaba sano. Moncada se perdió casi la mitad de la temporada pasada por lesiones en la rodilla derecha y el pulgar derecho.

Rengifo es un agente libre sin contrato tras haber pasado las últimas ocho temporadas con los Angels. Moncada pasó ocho temporadas con los Chicago White Sox antes de unirse a los Angels el año pasado por un contrato de 5 millones de dólares y un año.

El infielder también jugará con Cuba en el Clásico

Además de asegurar su continuidad con la escuadra californiana, el cañonero también recibió la aprobación del seguro médico para poder disputar el próximo Clásico Mundial de Beisbol con la selección de su país, en marzo próximo. Como parte del protocolo, una aseguradora evaluó con lupa el historial médico del pelotero y confirmó su buen estado físico.

La incorporación de Moncada se da en medio de un panorama oscuro para el equipo que comanda Germán Mesa. El primera base cubano Ernesto Martínez se sumó el domingo a los peloteros que han rechazado la invitación, esto al buscar ganarse un puesto con los New York Yankees para hacer de un lugar en el Opening Day.

Fuente: Tribuna del Yaqui