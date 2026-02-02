Los Astros de Jalisco hacen historia: Rompen récord y pasan a los cuartos de final de la Champions

Medellín, Colombia.- Los Astros de Jalisco han representado de gran manera el nivel del 'deporte ráfaga' de México, pues han tenido un paso histórico en su primera Champions League de América. Este domingo por la noche los tapatíos no solo consiguieron su boleto a los cuartos de final, sino que también aseguraron un récord.

De visitante, los de Guadalajara le pasaron por encima 131-69 a los locales Caimanes de Colombia, para romper dos marcas históricas del torneo de clubes de Latinoamérica: el de más puntos y el de la victoria con mayor diferencia en la pizarra final.

Cabe destacar que el récord era de 123 puntos, que también hicieron los mexicanos en el primer juego en Medellín ante Camimanes, pero ahora superaron esa marca con ocho puntos más, levantando la mano como uno de los equipos a seguir en la Copa de Campeones.

ROMPEMOS NUESTRO PROPIO RÉCORD DE MÁS PUNTOS ANOTADOS EN UN JUEGO DE BCLA uD83DuDD25



¡Representando a México con orgullo, representando a Jalisco con el corazón! ???uD83DuDD25#JaliscoEsMéxico | @PlazaPatria pic.twitter.com/5K4MeiDRI1 — Astros de Jalisco ?? (@AstrosJalisco) February 2, 2026

Por otra parte, los 62 puntos de diferencia en el marcador son la mayor cantidad desde que se realizó el torneo, al igual que los 50 tiros. Ambos registros pertenecían a Sesi Franca, que en esta misma temporada le había ganado a U de C por 58 (120-62) con 49 tiros.

Dentro de las acciones, el cuadro de Jalisco encontró muy poca resistencia de su rival y, tal como lo hizo en sus dos presentaciones pasadas, resolvió el choque en la primera mitad al construir una ventaja de 66-33 en ese lapso. En la segunda parte, no bajó el ritmo y terminó por sentenciar las aspiraciones de los locales. El venezolano Michael Carrera fue el mejor anotador de Jalisco, con 18 unidades, siete rebotes y dos asistencias; seguido de Christopher Perry, quien sumó 17 puntos.

Con este resultado, el conjunto tricolor ya tiene su boleto a la ronda de eliminatoria de Liga de Campeones con tres triunfos en tres juegos. Además, aseguró quedarse con el primer lugar del Grupo A. En dicha ronda, los Astros se medirán ante los Paisas en un duelo por confirmar el horario.

SEGUIMOS ROMPIENDO RÉCORDS EN @BCLAmericas



? Primer equipo en la historia de la BCLA en conseguir 131 puntos en un partido



? Mayor diferencia de puntos en la historia de la competencia con 62 pts



? Mayor diferencia de puntos de Astros de Jalisco en cualquier competición pic.twitter.com/4pEvD5UiO3 — Astros de Jalisco ?? (@AstrosJalisco) February 2, 2026

Hasta el momento, los Astros de Jalisco han cumplido con su objetivo, que es dar de qué hablar en su primera Champions League, torneo que además les servirá para llegar encendidos a la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa, que comenzará el 14 de febrero y donde también los de Guadalajara son una de las quintetas favoritas para llevarse la corona.

Fuente: Tribuna del Yaqui