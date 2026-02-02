México Rojo dice presente en la Serie del Caribe: Noquea a Panamá y suma su primer victoria

Guadalajara, Jalisco.- Llegó la fiesta tricolor en el Estadio Panamericano de Jalisco, pues luego de una decepcionante jornada inaugural, los Charros de Jalisco despertaron y sumaron su primera victoria en la Serie del Caribe 2026, tras superar a Panamá 11-4.

Con este resultado, los de Benjamín Gil se levantan del tropiezo que tuvieron ante República Dominicana el domingo y no solo eso, también suman 11 rayitas más que pueden ser cruciales al momento de elegir a los cuatro equipos que avanzan a la ronda de semifinales.

Festival de batazos

Desde la primera entrada, México Rojo se hizo presente; Bligh Madris demostró por qué fue uno de los mejores cañoneros de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y mandó la pelota a volar con las bases llenas para poner la pizarra 4-0 y hacer estallar por completo a la afición tricolor.

En la tercera, los locales terminarían por liquidar el juego con un explosivo rally de siete carreras, convirtiéndose en el mayor número de anotadas para un representativo azteca en una entrada en la Serie del Caribe. La fiesta la comenzó Julián Ornelas con un jonrón al jardín derecho. Willie Calhoun remolcaría otra más con sencillo productor, mientras que Reynaldo Rodríguez haría dos más con un batazo que se estampó en la barda del jardín izquierdo. Mientras que Kevin Miranda fallaría en su relevo, cooperando a la cuenta para México Rojo con dos carreras más de caballito.

¡JUGOSO RALLY DE 7 PARA MÉXICO ROJO!



Ya tienen ventaja de 11 sobre Panamá al cierre de la 3?uD83DuDD3C pic.twitter.com/LWVLybJOiB — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 3, 2026

Ya sin Luis Iván Rodríguez en las acciones, que lanzó cinco entradas completas de solamente dos imparables sin carrera, los Federales de Chiriquí despertaron en la sexta con jonrón del exligamayorista Johan Camargo ante los lanzamientos de Jeff Ibarra, que terminó por salvar a los panameños de ser noqueados, ya que, según el reglamento de la Serie del Caribe, si un equipo va perdiendo por más de 10 carreras en al menos siete capítulos, las acciones culminan.

De la mano de Alberto Guerrero y Enrique Saldana, apagarían la ofensiva de Charros y ya no permitirían castigo, recibiendo solamente un imparable en seis entradas. Mientras que Mario Meza y Luis Márquez harían lo propio por México, manteniendo la ventaja.

HOME RUN DE PANAMÁ ??



Johan Camargo pone dos rayitas en la cuenta uD83CuDDF5uD83CuDDE6



6?uD83DuDD3DuD83CuDDF2uD83CuDDFD11 - 2uD83CuDDF5uD83CuDDE6 pic.twitter.com/eBIqJmPoQb — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 3, 2026

Para la novena, Benjamín Gil mandaría a la lomita de los disparos al estelar Trevor Clifton, quien permitiría dos carreras más para los canaleros, que aunque se hicieron presentes en el marcador, se quedaron cortos y México Rojo logró sumar su primera victoria en la Serie del Caribe.

Este martes los locales se medirán ante Puerto Rico a las 18:00 horas. Mientras que en el compromiso de mediodía México Verde chocará ante Panamá en lo que será el tercer día de actividades de la fiesta caribeña en el Estadio Panamericano de Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui