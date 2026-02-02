México Rojo vs Panamá EN VIVO; horarios para VER a Charros de Jalisco en la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Charros de Jalisco, equipo campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), que participa en la Serie del Caribe 2026 con el mote de México Rojo, buscará su primera victoria del certamen enfrentando a Panamá. El cuadro canalero también buscará iniciar con el pie derecho, luego de perderse la primera jornada del certamen.

El conjunto jalisciense comenzó con las hostilidades en el Estadio Panamericano con una dolorosa caída ante República Dominicana, partido en el que cargó con la derrota Manny Bañuelos; el inicialista mexicano lanzó 4.1 entradas con seis imparables admitidos y recibió cinco carreras, todas ellas limpias. En contraparte y con solo un tercio retirado por la vía del ponche, Kenny Hernández fue quien se anotó la valiosa victoria.

La acción comenzó desde el mismo primer inning cuando el conjunto mexicano se adelantaba en el marcador con un fielder's choice conectado por Mateo Gil. La mínima ventaja desapareció cuando, en el tercer rollo, Junior Lake le daba la vuelta a la pizarra con un doblete de tres anotaciones y luego, Erik González traía una más a la cuenta quisqueyana con una línea a la pradera derecha.

La de la sentencia llegó en los spikes del propio Erick González, quien se descolgó a la registradora con un roletazo de Christian Adames. La novena 'Tricolor' se acercó con un doblete de Mateo Gil en el quinto inning y Willie Calhoun se trajo una más en la fatídica séptima, aunque no les alcanzó para concretar la remontada.

En contraparte, se tendrá el primer encuentro de Panamá en esta edición de la Serie del Caribe 2026 luego de que, por la programación del calendario, descansaran en la jornada inaugural. El combinado panameño está formado por el equipo Federales de Chiriquí, quienes tendrán su cuarta participación en la justa, luego de haber incursionado en los torneos del 2021, 2023 y 2024, todos ellos como equipos invitados.

Horarios del México Rojo vs. Panamá

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Lunes, 2 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

Anota las fechas: la fiesta del béisbol del Caribe ya está a la vuelta de la esquina ??uD83CuDF89



uD83DuDCC5 Calendario oficial de la Serie del Caribe #Jalisco2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDDF5uD83CuDDE6



¡Nos vemos en Jalisco! uD83DuDE4CuD83CuDFFB#SerieDelCaribe pic.twitter.com/3Jp79w4QZs — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) January 15, 2026

El combinado mexicano tendrá por inicialista a Luis Iván Rodríguez; el lanzador derecho dejó marca de cuatro triunfos y tres descalabros en la temporada 2025-2026 de la LAMP, con efectividad de 3.53 en 13 apariciones. Por parte del conjunto canalero, aún no se tiene la confirmación sobre el lanzador que se encargará de arrancar las acciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui