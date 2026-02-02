Naranjeros de Hermosillo es vapuleado en su visita a Veracruz en la Liga Mexicana de Softbol

Boca del Río, Veracruz.- Las acciones de la Liga Mexicana de Sotbol (LMS) se mantienen y los Naranjeros de Hermosillo siguen de gira; este fin de semana les tocó visitar la casa del Águila de Veracruz, el Estadio Beto Ávila, que se caracteriza por ser uno de los escenarios más complicados del torneo.

Tal y como se esperaba, el juego no fue del todo positivo para los de la capital de Sonora, ya que cayeron 9-0 frente a las emplumadas en el inicio de su cuarta serie de la temporada regular, que les ha tocado jugar mayormente en calidad de visitante.

Fue en la segunda entrada cuando las del puerto tomaron ventaja con rally de cinco anotaciones; Diana Vizcarra con sencillo remolcó par de carreras, mientras que Azalia Hernández continuó la ofensiva con un doble para empujar dos más y finalmente María José Valenzuela con el 5-0.

El Águila volvió a atacar con dos carreras más en la quinta; Stormy Kotzelnick y Ericka Piancastelli abrieron la tanda con imparable, avanzaron en wild pitch y, posteriormente, con lanzamiento ilegal de la relevista Sona Halajain, hicieron la sexta. Ericka Piancastelli puso el 7-0 parcial anotando con jugada de dentro del cuadro.

Las empulmadas cerraron la cuenta en la sexta, cuando Ericka Gutierrez abrió el inning con pasaporte y aprovechó un par de errores para anotar desde la segunda base en un batazo a la intermedia de Laura Cortéz. Mientras que Ericka Piancastelli volvió a producir con doble al jardín derecho y así cerrar la cuenta.

Por el conjunto de Hermosillo, Mariana Rodriguez y Uxua Modrego lograron conectar los únicos dos imparables de la noche ante Lisa Hop, quien vio actividad todo el compromiso para llevarse el triunfo con labor de siete entradas y un total de 11 ponches recetados, siendo de las figuras de la noche.

La japonesa Shiono Oguri inició el encuentro por Naranjeron y cargó con la derrota al trabajar una entrada y dos tercios de cinco anotaciones. Sona Halajain continuó a cargo del pitcheo sonorense y culminó el duelo con cuatro entradas y cuatro rayitas permitidas.

Por otra parte, ambos equipos solamente se vieron las caras en un compromiso, ya que el segundo duelo se tuvo que cancelar por condiciones de clima. El Águila y Naranjeros continuarán su serie el 4 y el 5 de marzo en Hermosillo, ya con las de la H como equipo local.

Fuente: Tribuna del Yaqui