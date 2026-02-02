NBA: La racha sigue; LeBron James es llamado al All-Star como suplente y extiende su récord

Los Ángeles, Estados Unidos.- LeBron James fue elegido por vigésimo segundo año consecutivo para el All-Star Game, ampliando su racha récord de selecciones; aunque en esta ocasión sería como suplente, después de que el domingo por la noche se anunciaran los 14 jugadores que estarán en la banca para el juego de exhibición de mitad de temporada del 15 de febrero, el cual tendrá lugar en el pabellón de Los Angeles Clippers en Inglewood, California.

Con sus 22 selecciones, James es el poseedor del récord All-Star en varias categorías. También tiene el mayor número de apariciones en el Juego de las Estrellas (20) y la mayor cantidad de puntos (434) en esos encuentros en su carrera.

'El Rey' posee varias marcas de este encuentro

"No llegué a mi año de novato. Veintidós seguidos. No, no está mal", dijo James en un vídeo publicado por la NBA antes de que él y Los Angeles Lakers se enfrentaran a los New York Knicks el domingo por la noche, poco después de que se supiera la noticia de su elección. "Bendecido. Honrado. De verdad".

For the 22nd time, LeBron is headed to NBA All-Star ?? pic.twitter.com/Hy8QsCqoCT — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2026

Sin embargo, la estrella de Los Angeles Lakers no fue elegida como titular esta temporada, en el proceso que incluye votaciones de aficionados, medios y otros jugadores. Los entrenadores de la NBA eligen a los suplentes y, si es necesario, el comisionado Adam Silver seleccionará a cualquier jugador adicional necesario para las plantillas del All-Star por si alguien necesita ser reemplazado por lesión. James no jugó en el All-Star de la temporada pasada debido a una lesión.

James estará en la banca, en caso de asistir al duelo

Los reservas de la Conferencia Este: Donovan Mitchell de Cleveland, Karl-Anthony Towns de Nueva York, Pascal Siakam de Indiana, Scottie Barnes de Toronto, Jalen Duren de Detroit, Norman Powell de Miami y Jalen Johnson de Atlanta. Y de la Conferencia Oeste, junto con James: Anthony Edwards de Minnesota, Jamal Murray de Denver, Chet Holmgren de Oklahoma City, Kevin Durant de Houston, Devin Booker de Phoenix y Deni Avdija de Portland.

El Juego de las Estrellas de esta temporada tiene un formato de torneo, Estados Unidos contra el Mundo, con tres equipos de al menos ocho jugadores enfrentándose en partidos de 12 minutos. Cada equipo tiene garantizadas dos partidas en el evento de todos contra todos, y los dos mejores se enfrentan de nuevo en un partido de campeonato.

Fuente: Tribuna del Yaqui