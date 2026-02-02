NFL: New England Patriots y Seattle Seahawks ya calientan en la sede del Super Bowl LX

Santa Clara, California.- Este lunes 2 de febrero no solo es arranque de semana, sino que también marca el comienzo de una gran fiesta para todos los amantes del futbol americano, ya que es el día en el que comienzan las actividades de la NFL, comenzando con el arribo de los Patriots y Seahawks, previo al Super Bowl LX.

Los primeros en llegar a Santa Clara, California, fueron los campeones de la Conferencia Americana este domingo 2 de febrero. Todas las figuras de New England comandadas por su mariscal de campo Drake Maye atendieron a la afición y se mostraron entusiasmados a tan solo días de que comience uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

Cabe destacar que los Patriots viajaron en su avión Boeing 767-200 personalizado, con colores patrióticos y seis estrellas doradas que representan sus campeonatos anteriores, donde Tom Brady fue la figura, pero que ahora intentarán trazar una nueva era.

All smiles at Super Bowl LX Opening Night uD83DuDE04 pic.twitter.com/fcD11doxMq — New England Patriots (@Patriots) February 3, 2026

Por su parte, los Seahawks recibieron un gran recibimiento de sus seguidores fuera del Virginia Mason Athletic Center en Seattle, antes de viajar a la sede del juego. Al igual que el equipo contrario, fue el coreback Sam Darnold quien se robó los reflectores en la prensa.

Con esto, San Francisco y sus alrededores ya sienten el impacto y todo lo que conlleva el Super Tazón, al realizar varias festividades programadas del 3 al 8 de febrero. La semana comienza oficialmente con la llegada de los equipos, seguida de la Noche de Apertura que se realizó este lunes.

Ante todo el calendario que se viene, el entrenador en jefe de Seattle, Mike Macdonald, quien asumió el cargo en la temporada 2024, destacó que tanto él como sus jugadores deberán mantener la concentración. "Los días serán un poco diferentes. La intención es mantenernos enfocados en las cosas que podemos controlar; es emocionante. Es una oportunidad para hacer algo grandioso, por lo que confío en nuestros chicos, así que hay que salir y hacerlo realidad", declaró para la prensa.

Touched down in Santa Clara. uD83DuDEEC pic.twitter.com/5r4EKu8jw7 — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) February 2, 2026

Será de miércoles a viernes cuando ambas plantillas tengan sus prácticas con entrenamientos ligeros, para mantenerse en ritmo y llegar con grandes condiciones al Super Bowl, que pinta para ser histórico, ya que marca el inicio de una nueva hegemonía en la NFL, tras la ausencia de Kansas City.

Fuente: Tribuna del Yaqui