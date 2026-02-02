¡Otro mexicano a Europa! Equipo de Escocia anuncia a canterano de Monterrey como refuerzo

Dundee, Escocia.- El mismo día en el que se confirmó el fichaje de Obed Vargas con el Atlético de Madrid, el Dundee FC anunció la incorporación de Aldahir Valenzuela, futbolista que se formó en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey. El traspaso del atacante se concreta vía préstamo hasta el verano de 2026 y como parte de la alianza estratégica que existe entre ambos equipos, mismo que ha permitido a otros canteranos como César Garza y Víctor 'Chespi' López jugar en este club escocés.

El caso de Aldahir Valenzuela se suma al de otros futbolistas mexicanos que en los últimos años han encontrado lugar en el futbol de Escocia, especialmente con el Dundee FC, equipo que hasta hace no mucho llegó a tener en su plantilla a jugadores como Antonio Portales, otro canterano rayado que fue el primero en aterrizar en el conjunto de ' Dark Blues' y que recientemente fue anunciado como nuevo jugador de la Jaiba Brava, cuadro que milita en la Liga de Expansión MX.

El prometedor joven delantero pasó un breve periodo en Dundee durante el verano como jugador a prueba, y el cuerpo técnico lo identificó como una gran promesa, antes de regresar a su país natal. Ha disputado tres partidos con el primer equipo del Monterrey, marcando en un amistoso contra el Real Betis en agosto de 2024", destacó el Dundee FC en el comunicado oficial con el que anunciaron la llegada del atacante mexicano.

A message from our latest Mexican recruit uD83DuDCE9 pic.twitter.com/OrLT03yqhs — Dundee Football Club (@DundeeFC) February 2, 2026

Por su parte, Aldahir Valenzuela declaró sentirse orgulloso de pertenecer al Dundee FC y expresó que espera estar a la altura de este nuevo reto deportivo. Según reportes de prensa especializada, el jugado mexicano se destaca por su velocidad y su plurifuncionalidad, ya que puede jugar como volante por el costado izquierdo o, bien, como extremo en esa misma zona de la cancha. A sus 18 años, Valenzuela espera tener una buena irrupción en la Scottish Premiership (Primera División de Escocia).

En agosto de 2025, Aldahir Valenzuela realizó pruebas con el propósito de convencer al Dundee FC para que se concretara una compra. Ahora, luego de meses de arduo trabajo, el equipo de Escocia anuncia su traspaso en calidad de préstamo con opción de compra. En el Clausura 2025, el futbolista logró debutar profesionalmente con Rayados de Monterrey en un partido frente a Gallos Blancos y tuvo minutos también en la pasada edición de la Leagues Cup.

Aldahir is a Dee uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Dundee Football Club are delighted to announce the signing of forward Aldahir Valenzuela on a loan deal from C.F. Monterrey till the summer of 2026, subject to international clearance. uD83CuDD95



uD83DuDD17https://t.co/LXa20JAcCI pic.twitter.com/5a1MFE1O7l — Dundee Football Club (@DundeeFC) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui