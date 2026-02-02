Puerto Rico vs República Dominicana; horarios y canales para ver EN VIVO la Serie del Caribe 2026

Zapopan, Jalisco.- Luego de la frenética jornada inaugural, la Serie del Caribe 2026 dará paso a su segundo día de actividades, el cual dará inicio con el compromiso entre República Dominicana y Puerto Rico. Ambas escuadras ganaron sus respectivos encuentros, por lo que el que resulte vencedor de este duelo prevalecerá como líder solitario de la competencia.

República Dominicana le tocó enfrentar a México Rojo (Charros de Jalisco), quien se adelantó en el marcador en la misma primera entrada. Con un doble de Junior Lake que limpió las almohadillas en el tercer rollo, el cuadro quisqueyano tomó la ventaja, la cual no soltó más.

Erik González puso tierra de por medio y Christian Adames envió la quinta rayita al pentágono en la apertura del quinto rollo. El cuadro 'Tricolor' se acercó con un doblete de Mateo Gil y un indiscutible de Willie Calhoun, aunque no les alcanzó para la remontada.

Por parte de Puerto Rico, buscarán la segunda victoria del certamen luego del walk-off con el que triunfaron ante el equipo México Verde (Tomateros de Culiacán), quienes comenzaron dominando el encuentro por un amplio margen. Luego de ir perdiendo por cuatro carreras, Yohandy Morales remolcó las primeras rayitas para el conjunto boricua y luego Rubén Castro acortaba más la distancia, dejando el marcador de cuatro por tres en la séptima entrada.

Al ser el local administrativo, los puertorriqueños vinieron a batear en el cierre de la novena ante un descontrolado Anthony Gose, quien otorgó una base por golpe y una por bola. El batazo decisivo fue del mismo Rubén Castro, quien puso una línea al jardín izquierdo, la cual picó y se fue contra la barda, permitiendo que ambas carreras llegaran al pentágono y el encuentro diera fin.

Horarios del Puerto Rico vs. República Dominicana

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Lunes, 2 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Liga Arco Mexicana del Pacífico / TVC Deportes / MLB Network / ESPN

Fuente: Tribuna de Yaqui