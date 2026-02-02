Videojuego pronostica triunfo de los Seattle Seahawks ante los New England Patriots en el Super Bowl LX

San Francisco, Estados Unidos.- A poco menos de una semana de su realización, ya se sabe quién será el campeón del Super Bowl LX; esto, al menos en el videojuego Madden NFL 2026, el cual reveló en una simulación que los Seattle Seahawks serán los ganadores por encima de los New England Patriots.

El tradicional pronóstico anual del videojuego vuelve a colocarse en el centro de la conversación previo al partido más importante de la NFL, e incluso también ofrece un escenario detallado de cómo podría desarrollarse el duelo por el campeonato de esta temporada.

uD83CuDFC8uD83CuDFAE La predicción de la NFL según Madden 26



Ojo con esto uD83DuDC40

En los últimos dos años, Madden acertó al campeón…

EA, fabricante del videojuego, reveló este lunes 2 de enero de 2025 el resultado de la simulación previo al Super Bowl LX, y Seattle se impone 23-20 a Patriots de Nueva Inglaterra. Incluso, dio a conocer que el Jugador Más Valioso del partido será Sam Darnold, mariscal de campo de los Seahawks, con 26 pases completos en 36 intentos, 289 yardas de pase, dos pases de touchdown y cero intercepciones.

Darnold será el MVP, de acuerdo con el juego

En esta simulación, Seattle abrió el marcador 7-0, pero para el final del tercer cuarto iban empatados a 17 unidades, aunque los Pats se fueron arriba 20-17, pero con 42 segundos por jugarse en el reloj, Seattle decide ir por la victoria. Es ahí cuando Darnold lleva al equipo a una exitosa serie ofensiva. En lugar de un gol de campo para empatar, tras una sólida devolución de despeje de Rashid Shaheed, van por el touchdown.

El duelo resultará muy cerrado, según Madden

Esta parece ser una repetición del Super Bowl que protagonizaron hace una década. Una última jugada desde la yarda cinco, un momento que los aficionados de Seattle sin duda recuerdan de este enfrentamiento anterior. Darnold le entrega el balón a Kenneth Walker, quien se estira para anotar el touchdown de la victoria justo antes del final del partido, y dejar el marcador 23-20.

Como dato, se estima que desde que comenzaron las simulaciones, hace poco más de 25 años, el juego acierta entre el 60 y 65 por ciento de su pronóstico. Curiosamente, del Súper Tazón XXXVIII a la fecha, solamente en una ocasión le atinaron exactamente al resultado y ganador, y fue en el Super Bowl XLIX, cuando los New England Patriots vencieron 28-24 a los Seattle Seahawks, mismos protagonistas que se verán las caras el 8 de febrero.

Maye y compañía buscarán cambiar el pronóstico

