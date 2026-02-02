Ya es oficial: Atlético de Madrid anuncia fichaje de Obed Vargas, futbolista mexicano de 20 años

Madrid, España.- Este lunes 2 de febrero de 2026, el Atlético de Madrid anunció la contratación del mediocampista mexicano de 20 años de edad, Obed Vargas, proveniente del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS). De acuerdo con el comunicado oficial del equipo colchonero, el jugador pasó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria.

Posteriormente, el originario en Anchorage, Alaska, firmó su vínculo contractual en las oficinas del Riyadh Air Metropolitano, mismo que lo vincula a la institución hasta el 30 de junio de 2030. A su corta edad, Vargas vivirá su primera experiencia europea tras destacar en el futbol estadounidense y de haber tenido su debut profesional con la Selección Mexicana en 2024, precisamente frente a Estados Unidos. en un partido celebrado en el Estadio Akron de Guadalajara.

Vargas tenía un sueño. Hoy lo cumplió. ¡Bienvenido al Atlético de Madrid!", escribió el Atleti en sus redes sociales para darle la bienvenida al habilidoso centrocampista.

¡Bienvenido al Atlético de Madrid! ??uD83EuDD0D pic.twitter.com/MhluORoZ1f — Atlético de Madrid (@Atleti) February 2, 2026

La llegada de Obed Vargas a España lo coloca como una opción interesante para la lista final de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026. El joven futbolista tuvo participación con México en la Copa del Mundo Sub-20, en donde destacó por su gran manejo de balón y se convirtió en una de las grandes figuras de ese combinado nacional. El periodista argentino, César Luis Merlo, reveló que, a pesar de los rumores, el mexicoamericano no saldrá a préstamo.

Cabe recordar que el primer acercamiento de Obed Vargas con los Colchoneros ocurrió en el pasado Mundial de Clubes, donde tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, el francés Antoine Griezmann. En algunas entrevistas, el mediocampista confesó sentir afinidad por el Atlético de Madrid, club con el que se identifica por su garra y la lucha.

El periodista de El Chiringuito, Marcos Benito, detalló que el Atlético de Madrid pagó alrededor de 3 millones de euros fijos, aunado a otros 3 más en variables para concretar el traspaso de Obed Vargas. El comunicador agregó que Seattle Sounders se guardó un porcentaje de una futura venta, además de que en cuatro meses podrá recibir su pasaporte español para no ocupar plaza de extracomunitario, ya que su madre cuenta con nacionalidad española.

Se queda en el Atleti.



En 4 meses recibirá el pasaporte español uD83CuDDEAuD83CuDDF8 y no ocupará plaza de extracomunitario en la 26/27.



Su madre tiene la nacionalidad española. https://t.co/JNy1U8QiY4 — Marcos Benito (@marcosbenito9) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui