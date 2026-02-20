Águilas del América vs Puebla FC; canales y horarios para ver EN VIVO la jornada 7 del Clausura 2026

Puebla, Puebla.- Un América deslucido y sin sabor llegará a la cancha del Estadio Cuauhtémoc con la obligación de reencontrarse con el gol y poder sumar puntos para escalar posiciones en la tabla. Las Águilas se medirán ante el Puebla FC, en acciones correspondientes a la jornada 7 del Clausura 2026.

Los dirigidos por André Jardine arriban a la 'Angelópolis' en estado crítico, ya que no han podido encontrar el ritmo luego de los seis compromisos disputados, mismos en los que solo han podido anotar tres goles. El América se encuentra en el décimo puesto de la clasificación, tras conseguir dos victorias y el mismo número tanto de victorias como de derrotas, lo que lo deja a 10 unidades de diferencia con respecto al líder.

Las Águilas intentarán dejar atrás el fuerte golpe que representó el haber sucumbido ante las Chivas del Guadalajara, que se erige como el primer lugar de la tabla con seis victorias en el Clausura 2026. El 'Rebaño Sagrado' llegaba como favorito a la nueva edición del Clásico Nacional y, haciendo valer su papel, se llevó la victoria con un solitario tanto de Armando 'Hormiga' González.

? El tiro de esquina

? La peinada

? El desmarque

? El remate



ES UN GOLAZO DEL GUADALAJARA uD83DuDD25



uD83DuDCFA Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX uD83DuDC49 https://t.co/Y5mSRcAvHe pic.twitter.com/AtPrFA6XNl — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

Por su parte, el Puebla FC llega en el peldaño 13, con solo un triunfo, dos empates y tres descalabros, lo que los deja con un total de cinco unidades, tres por detrás de su rival en la jornada 7 del certamen. 'La Franja' también viene de una derrota dolorosa contra Pumas, pues comenzaron dominando el partido y se adelantaron en el marcador por partida doble, pero el cuadro universitario terminó remontando para llevarse los tres puntos.

#Deportes | Pumas viene de atrás y vence al Puebla FC para mantenerse en las primeras posiciones del Clausura 2026 ?https://t.co/NWhoiiUvDg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Horarios del América vs. Puebla FC

Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Fecha: Viernes, 20 de febrero

Horario: 21:06 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca

Uno de los aspectos principales del porqué de este compromiso, que ha causado revuelo, es que se tendrá el debut de Thiago Espinoza, joven promesa uruguaya que fue anunciada como refuerzo desde hace varias semanas, aunque no había tenido actividad con el América. Además, trascendió que Vinicius Lima tendrá su primera titularidad con el club, enviando al banquillo a Kevin Álvarez.

¡HOY JUEGA EL AMÉRICA! uD83DuDC99uD83DuDC9B pic.twitter.com/TY3JvuDotD — Club América (@ClubAmerica) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui