¡Bombazo! Delantero del América y Selección Mexicana podría arribar al Brasileirao con un mítico equipo

Ciudad de México.- La directiva del América tendría negociaciones avanzadas con el Flamengo, aunque ahora, en lugar de que un jugador brasileño arribe a la Liga MX, la transacción será invertida. Diego Reyes, delantero juvenil que ya tiene participación con la Selección Mexicana sub-18, podría dejar a las Águilas para disputar el Brasileirao por el resto del 2026.

Reyes Costilla, nacido en Toluca, Estado de México, tiene apenas 18 años; el juvenil se desempeña como delantero centro y es canterano del América, con quienes debutó el 6 de julio del 2024 y se convirtió en el segundo canterano más joven en disputar un torneo corto de la Liga MX, solo por detrás de Diego Lainez. En su paso por todas las categorías inferiores, Diego tiene 56 anotaciones.

En este semestre, el atacante se encuentra en la sub-21, misma donde es la máxima figura de las Águilas y tiene tres goles en el mismo número de compromisos, todos como titular. Sus buenas actuaciones en las inferiores le bastaron para ser convocado a la Selección Mexicana, tanto en la sub16 como en la sub18.

América e Flamengo estão muito próximos de fechar o empréstimo de Diego Reyes Costilla até o fim de 2026, com opção de compra. O atacante mexicano de 18 anos é tratado como uma das grandes promessas da base do América e já soma passagens pelas seleções Sub-16 e Sub-18 do México.… pic.twitter.com/RyYMYYnDvw — Mattos (@crfmattos) February 20, 2026

Durante octubre del 2025, Diego Reyes fue llamado por el combinado 'Tricolor' para disputar una serie de amistosos y fue ahí donde entró en el radar del Flamengo. El mexicano le marcó un gol al Sporting Lisboa Sub 19 en una gira por Portugal y desde entonces, fue seguido de cerca por el grupo de scouts del 'Mengão'.

De acuerdo a la información publicada por ESPN, las directivas de los dos clubes involucrados tienen un par de semanas en negociaciones, las cuales estarían en un punto avanzado y en los próximos días se podrían oficializar. Cabe señalar que el 3 de marzo finaliza el mercado de fichajes en el Brasileirao, por lo que la firma se deberá completar antes de la fecha límite.

América uD83EuDD85



Negociaciones avanzadas entre América y el Flamengo para el préstamo del canterano Diego Reyes Costilla, de 18 años.



Todavía no está cerrado, pero hay una buena posibilidad de que vaya al histórico club de Brasil.



Todos los detalles en @ESPNmx junto a @v_ddiaz uD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/8d0x8eTj3i — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) February 20, 2026

Se espera que Reyes Costilla pueda entrenar y disputar algunos encuentros de baja exigencia con el primer equipo, aunque su mayor plan sería el integrarse al sub20 del Flamengo, categoría donde son bicampeones de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental. El acuerdo sería un préstamo por el resto de 2026, aunque se incluirá una cláusula para su compra definitiva.

uD83DuDEA8Flamengo negocia el préstamo de Diego Reyes, mexicano de 18 años del América.

??Primero dada por @Jovenesfutmx ??https://t.co/TaiNcoUtdl pic.twitter.com/aMUqyZIu9H — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui