Boxeo: Televisa y Box Azteca se enfrentan por el rating con funciones de cinco estrellas en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora .- Por primera vez en décadas, los ojos del boxeo nacional e internacional apuntarán este sábado a Sonora; específicamente a Hermosillo y Ciudad Obregón. Las dos cadenas de televisión más importantes del país estarán presentes en el estado: Boxeo Televisa junto con Vix llevarán las acciones que se vivirán en el Palenque de la Expo de Cajeme. Mientras que TV Azteca transmitirá desde el Palenque de la Expogan en la H.
Camila Zamorano será la encargada de estelarizar la función de Boxeo Azteca. La joven hermosillense hará la segunda defensa de su campeonato mundial peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante la argentina Claudia Ruiz. Ambas pugilistas este viernes superaron a la romana, por lo que están listas para intercambiar metralla.
En la velada también verán actividad el noqueador Israel Ramírez, Luis Corona, Fernanda Mongue, que en su segunda contienda como profesional va por la corona Fecombox del CMB ante la oaxaqueña Cecilia Mendoza. Mientras que uno de los duelos más esperados de la noche es el que protagonizarán los hermosillenses Jandell Caballero y Manuel Rodríguez. La primera campana sonará alrededor de las 17:00 horas (tiempo de Sonora).
A su vez, en Ciudad Obregón, con tan solo 20 años de edad, Pedro Peñuñuri encabezará la velada de Boxeo Televisa, cuando se mida ante el excampeón del mundo Jezreel Corrales. Uno de los combates que pinta para robarse la noche es el de las invictas Danitza 'La Cobrita' Martínez frente a Briza 'La Fría' Oliva, en una guerra a ocho asaltos en la división gallo.
A su vez, los hermanos sonorenses Cota vuelven a la actividad. Alejandro chocará ante el noqueador tapatío Christopher Gutiérrez y Marco frente al veterano Eleazar Valenzuela. Mientras que Pablo Servín será el encargado de abrir las puertas del palenque a las 19:00 horas.
Box Azteca
- Camila Zamorano vs Claudia Ruiz
- (Título mundial átomo del CMB)
- Israel Ramírez vs Fernando Rodríguez
- Luis Corona vs Oscar Cortéz
- Jandell Caballero vs Manuel Rodríguez
- Fernando Monge vs Cecilia Mendoza
Boxeo Televisa
- Pedro Peñuñuri vs Jezreel Corrales
- Alejandro Cota vs Christopher Gutiérrez
- Danitza Martinez vs Briza Oliva
- Marco Cota vs Eleazar Valenzuela
- Pablo Servin vs Jose Zazueta
