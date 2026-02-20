Champions League: Benfica acusa a Federico Valverde del Real Madrid por actitud antideportiva

Ciudad de México.- ¿Venganza? El Benfica acusó ante la UEFA una acción ocurrida durante su último partido de Champions League en la ida del playoffs contra el Real Madrid. El equipo lusitano estaría buscando que se le imponga una sanción a Federico Valverde luego de cometer una falta sin tener el balón cerca, lo que estaría catalogado como actitud antideportiva y agresión directa a un rival.

La denuncia ante el ente regulador del balompié europeo hace referencia a una jugada del mediocampista uruguayo contra Samuel Dahl, misma que llegó a solo siete minutos del silbatazo final. Valverde habría comenzado un sprint por la banda, pero luego de ser jaloneado por el defensivo sueco, le terminaría propinando un golpe en la nuca, causando su desplome inmediato por el fuerte impacto.

El silbante detuvo las acciones y le concedió al Benfica un tiro libre, pero el jugador del Real Madrid no recibió amonestación y menos una roja directa. De la misma manera, el VAR no determinó que la agresión haya sido de gravedad, por lo que no llamaron al silbante central a revisarla y todo finalizó como una falta leve.

De acuerdo a la información recabada por ESPN, la UEFA habría recibido una queja por parte del club portugués en las primeras horas del viernes 20 de febrero sobre la jugada de Valverde. El incidente se analizará a fondo por parte del Comité Disciplinario y la resolución tendrá que ser dada a conocer antes del partido de vuelta, el próximo miércoles, 25 de febrero.

El partido entre el Real y el Benfica fue de interés global, luego de las agresiones raciales en contra de Vinicius Junior tras haber marcado el único gol de la jornada. El percance fue protagonizado por Gianluca Prestianni, jugador argentino que habría llamado 'mono' en hasta cinco ocasiones a 'Vinni', motivo por el cual se activó el protocolo antirracial, aunque este no trascendió y el compromiso se reanudó con normalidad.

#Deportes | Polémica en Champions League: Vinicius Junior es víctima de racismo en partido del Real Madrid ?uD83DuDE28https://t.co/oJcoarrDpZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

Es por esto mismo que la UEFA activó desde hace varios días una investigación especial para determinar las responsabilidades del acto; así mismo, el órgano nombró a un Inspector de Ética y Disciplina que se encargará de comandar el proceso. Este incidente fue condenado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, además de todos los jugadores del Real Madrid y la Confederación Brasileña de Fútbol.

#Deportes | UEFA inicia proceso con Prestianni, jugador del Benfica que lanzó comentarios racistas contra Vinicius ?uD83DuDEA8https://t.co/iSB2JYSS8A — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui