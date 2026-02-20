'Checo' Pérez y Cadillac concluyen su actividad en la pretemporada 2026 de la Fórmula 1

Ciudad de México.- Sergio Pérez comandó el monoplaza de Cadillac por última ocasión en la pretemporada, teniendo actividad regular durante el cierre de los test previos al inicio de la campaña 2026 de la Fórmula 1. El piloto mexicano fue el encargado de comandar el auto en el turno matutino, mientras que Valtteri Bottas, su compañero de equipo, realizó simulaciones de clasificación por la tarde.

En la parte inicial de la jornada, Charles Leclerc se quedó con el tiempo más rápido, luego de frenar el cronómetro en un 1:33.689, dos décimas menos que Kimi Antonelli con su Mercedes; además, el piloto monegasco fue quien pudo completar más giros, con 80 vueltas al Circuito Internacional de Bahréin. Oscar Piastri finalizó tercero en la clasificación e Isack Hadjar pudo meter al Red Bull en el top 5.

Por su parte, 'Checo' marcó el décimo tiempo del día, finalizando último en la clasificación y a más de siete segundos de distancia con respecto a lo realizado por Leclerc. Aun así, el mexicano estuvo realizando simulación de carrera, dando tandas largas por la pista y comprobando la fiabilidad de los componentes, logrando un total de 61 vueltas, lo que equivale a más de un Gran Premio completado.

Staying cool! ??



Cadillac are experimenting with varying amounts of cooling capacity on their engine cover in the heat of Bahrain uD83DuDC47#F1 #F1Testing pic.twitter.com/FuuoQ9MuwW — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

En el turno vespertino, el piloto monegasco mejoró aún más su tiempo, por lo que le valió ser el más rápido durante toda la temporada; Leclerc finalizó a 0.879 segundos de Lando Norris y a más de un segundo de lo realizado por Max Verstappen. En esta sesión, Bottas enfocó su plan de trabajo a realizar vueltas rápidas, completando un total de 38, y su mejor tiempo estuvo a +3.298 segundos del marcado por Ferrari.

TEST 2: DAY 3 CLASSIFICATION



Ferrari's Charles Leclerc ends pre-season testing on top #F1 #F1Testing pic.twitter.com/NZ6Kqnu4XE — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

Al acabar esta prueba, la pretemporada de la Fórmula 1 llegó a su fin y, durante las diferentes sesiones, Ferrari y Mercedes se establecieron como las escuderías más constantes, superando el desempeño de Red Bull y el propio McLaren, actual campeón de constructores. Por su parte, Cadillac pudo solventar los problemas eléctricos presentados y colectar valiosa información de cara a su debut en la categoría.

La próxima ocasión que Sergio Pérez se suba a su nuevo monoplaza será durante las Pruebas Libres 1 del Gran Premio de Australia, el próximo jueves 5 de marzo, siendo este el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Fuente: Tribuna del Yaqui