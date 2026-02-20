Chivas del Guadalajara vs Cruz Azul EN VIVO; dónde ver al Superlíder del Clausura 2026 en la jornada 7

Ciudad de México.- Uno de los duelos más interesantes de todo el Clausura 2026 tendrá espacio en las actividades correspondientes a la jornada 7, pues enfrentará a los equipos punteros del certamen. Las Chivas del Guadalajara buscarán ampliar su invicto, aunque para ello deberán triunfar ante el Cruz Azul, que ha venido de menos a más con el correr de los compromisos.

El 'Rebaño Sagrado' se erige como el mejor equipo del torneo, pues no solamente se mantiene como superlíder invicto (seis triunfos en seis jornadas), sino que han demostrado un estilo de juego sólido que lo ha llevado a tomar una cómoda ventaja en la tabla de posiciones. El Cruz Azul es su más cercano perseguidor, pero con sus cuatro victorias, un empate y una derrota, se coloca con cinco unidades por detrás de Chivas.

El Guadalajara llega a este compromiso con el ímpetu anímico a tope, ya que en la jornada anterior tuvo su primera gran prueba del semestre, recibiendo a Águilas del América en una nueva edición del Clásico Nacional. El Estadio Akron se terminó convirtiendo en una verdadera fiesta con la victoria de los locales, quienes tuvieron como héroe a Armando González; la 'Hormiga' fue el anotador de la única diana del compromiso.

? El tiro de esquina

? La peinada

? El desmarque

? El remate



ES UN GOLAZO DEL GUADALAJARA uD83DuDD25



uD83DuDCFA Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX uD83DuDC49 https://t.co/Y5mSRcAvHe pic.twitter.com/AtPrFA6XNl — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

Así mismo, el Cruz Azul viene de superar un complicado examen, ya que lograron sacar los tres puntos luego de un complicado partido ante Tigres UANL, donde los goles se prolongaron en caer. Fue hasta el minuto 56 que 'La Máquina' tomó la ventaja con un gol en propia puerta de Joaquim y luego Nicolás Ibáñez amplió la diferencia en su primer compromiso como cementero; Ángel Correa descontó al 71', pero no pudieron concretar la remontada.

Horarios del Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul

Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Fecha: Sábado, 21 de febrero

Horario: 21:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

MAÑANA REGRESA LA MÁQUINA uD83DuDC99uD83DuDE82 pic.twitter.com/VzW5MeuRzf — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 20, 2026

El encuentro más reciente entre estas dos escuadras fue durante los cuartos de final en el Apertura 2025, donde el Guadalajara llegaba como favorito, pero terminó siendo eliminado con marcador global de tres anotaciones por dos. En el compromiso de vuelta, se dio la falla de penal de Javier 'Chicharito' Hernández, la cual terminó por sentenciar su salida del club con el cual debutó en el profesionalismo.

#Deportes | 'Chicharito' Hernández entierra a las Chivas: Cruz Azul vence al Guadalajara y avanza a las semifinales ?https://t.co/AG1DX7bwij — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui