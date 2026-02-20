Diablos del Toluca vs Necaxa; horarios y canales para ver EN VIVO al bicampeón de la Liga MX

Aguascalientes, Aguascalientes.- Aún buscando encontrarse a su mejor faceta, los Diablos del Toluca reanudarán su actividad correspondiente al Clausura 2026. El actual bicampeón de la Liga MX visitará la cancha del Estadio Victoria para enfrentarse al Necaxa en la jornada 7 del certamen actual en el balompié mexicano.

Si bien no están en un momento de rendimiento lúcido, el Toluca se mantiene invicto en el Clausura 2026; los Diablos se encuentran en la cuarta posición de la tabla, luego de haber conseguido tres triunfos y el mismo número de empates, dejándolo con 12 unidades. Por su parte, el Necaxa está en el noveno peldaño de la tabla, habiendo conseguido un total de tres victorias y el mismo número de derrotas.

En la jornada anterior, los dirigidos por Antonio Mohamed celebraron un aniversario más del club y extendieron la fiesta a la cancha, pues lograron quedarse con la victoria en la visita de Xolos de Tijuana. El único gol del compromiso llegó al minuto 21, cortesía del tricampeón de goleo; Paulinho se acopló con Marcel Ruíz y, luego de un preciso, el lusitano definió al primer palo para mover las redes del Nemesio Diez.

#Deportes | Diablos del Toluca celebra su aniversario y alarga el invicto con triunfo sobre Xolos de Tijuana uD83CuDF89?https://t.co/58wRlYmpQ5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Así mismo, el cuadro hidrocálido también viene de una importante victoria, aunque ellos lograron superar a los Bravos de Juárez, en tierras fronterizas. Los locales se adelantaron en el marcador al 40' con un tanto de Ricardinho, pero la respuesta de Necaxa llegó de inmediato, con la anotación de Julián Carranza, solo tres minutos después. Cuando parecía que el encuentro finalizaría en empate, un agónico gol de Javier Ruiz, cayó al 87' y le dio los tres puntos a los 'Rayos'.

Horarios de Diablos del Toluca vs. Necaxa

Estadio: Estadio Victoria, Aguascalientes

Fecha: Sábado, 21 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca /Claro Sports /VIX Premium

A casa del Rayo con el objetivo de sumar de a 3 uD83DuDC79??@RoshfransMX pic.twitter.com/JzzVxwT0Er — Toluca FC (@TolucaFC) February 20, 2026

Este se perfila para ser uno de los últimos encuentros del Toluca sin su máxima figura actual, pues el regreso de Alexis Vega pudiera concretarse en la siguiente semana. El capitán de los Diablos se ha perdido todo el Clausura 2026, pero su recuperación estaría próxima a finalizar, por lo que se estima que, en el partido contra Chivas de la jornada 8, vuelva a ser convocado y arranque dicho compromiso en el banquillo.

¡EL REGRESO DE ALEXIS VEGA SERÍA ANTE EL EX! uD83DuDC79uD83DuDD25



Buena noticia en el 'Infierno', ya que la vuelta de Alexis Vega a las canchas está cada vez más cerca y, de acuerdo con información de TUDN, el mexicano podría salir a la banca en el Toluca vs. Chivas de la Jornada 8



¡Ya hace… pic.twitter.com/xgAdrqEiT7 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui