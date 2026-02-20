Diablos Rojos Femenil explota su ofensiva en el Fernando Valenzuela y se adelanta en la serie

Hermosillo, Sonora.- Los dos equipos más ganadores e importantes del beisbol mexicano, los Diablos Rojos del México y los Naranjeros de Hermosillo, saltaron al diamante del Fernando Valenzuela este jueves 19 de febrero, como parte de las acciones de la Liga Mexicana de Softbol. El primero de la serie fue para las de la CDMX con un contundente marcador de 8-0, donde Carley Hoover y Elisa Cecchetti fueron las principales figuras de la noche.

Desde la primera entrada se rompió el cero, cuando Jefferson se voló la barda del jardín derecho ante los lanzamientos de Shiono Oguri. La ofensiva de las capitalinas se volvió a encerrar en la tercera, otra vez vía cuadrangular, ahora de tres carreras cortesía de Elisa Cecchetti, que colocó el juego 4-0.

Nos vemos mañanaaaaa uD83EuDEF0uD83CuDFFB pic.twitter.com/Z9ztK0X1Oz — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) February 20, 2026

La nipona abandonó el compromiso después del metrallazo y entró al relevo de Sona Halajian, quien se encargó de terminar con la amenaza de Diablos Rojos. Al siguiente rollo con las bases llenas, Elisa Cecchetti conectó hit dentro del cuadro para el 5-0. Seguido a ese batazo, Rosangela Jardines roleteó hacia la serpentinera y, en un tiro alto de Halajian a la receptora Paetynn López, aprovechó Leannelys Zayas para aumentar los cartones a seis.

Ana Rosas ingresó al relevo por Hermosillo y fue castigada por un jonrón de Leannelys Zayas que se llevó a una compañera en las almohadillas, finalizando con esto la fiesta y dándoles a los Diablos Rojos su primera victoria en el Fernando Valenzuela, de la capital de Sonora.

Carley Hoover se llevó el triunfo lanzando ruta completa de siete innings en blanco, donde frenó por completo a la ofensiva local; Shiono Oguri fue quien se llevó el descalabro. Este viernes 20 de febrero se jugará el segundo de la serie en la casa de las de la H a partir de las 20:00 horas, tiempo de Sonora (21:00, tiempo del centro) y se proyectará a través de Naranjeros Sports Network en el canal oficial de YouTube del club y en la página de Facebook de Naranjeros LMS.

LOS ESPERAMOS HOY uD83EuDEF6uD83CuDFFDuD83CuDF4A pic.twitter.com/a1uePCmC60 — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) February 20, 2026

Con la victoria, los Diablos saltan a la parte alta de la tabla de la Liga Mexicana de Softbol, al tener una marca de 13 victorias y cuatro derrotas. Situación contraria a Naranjeros, que suma par de triunfos y 12 descalabros, ubicados en el último peldaño del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui