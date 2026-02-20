Es oficial: Campeón mundial mexicano se medirá ante el 'Monstruo' David Benavidez

Las Vegas, Nevada.- El 2 de mayo se espera una auténtica guerra mexicana, ya que este viernes 20 de febrero, se hizo oficial que el campeón mundial de peso crucero, Gilberto Ramírez, defenderá sus cinturones ante el invicto peleador de ascendencia azteca David Benavidez.

El anuncio fue dado a conocer por Premier Boxing Champions y Golden Boy, quienes además revelaron que la batalla será en la T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, como parte de las festividades al Cinco de Mayo, fecha que por excelencia encabezan los pugilistas tricolores.

El 'Zurdo', aunque pondrá en juego sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tendrá la oportunidad de terminar con el invicto de uno de los mejores boxeadores de la actualidad, como lo es 'El Monstruo' de Arizona.

Big names. Big power ?? May 2nd belongs to the cruiserweights! Don't miss David Benavidez uD83CuDD9A Zurdo Ramirez May 2nd LIVE at the T-mobile Arena!



uD835uDC16uD835uDC00uD835uDC13uD835uDC02uD835uDC07 the kick-off press conference uD835uDC0BuD835uDC08uD835uDC15uD835uDC04 Saturday Feb. 21st streaming on the uD835uDC77uD835uDC93uD835uDC86uD835uDC8EuD835uDC8AuD835uDC86uD835uDC93 uD835uDC69uD835uDC90uD835uDC99uD835uDC8AuD835uDC8FuD835uDC88 uD835uDC6AuD835uDC89uD835uDC82uD835uDC8EuD835uDC91uD835uDC8AuD835uDC90uD835uDC8FuD835uDC94 and… pic.twitter.com/rYKXGKCBnD — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) February 20, 2026

Además, David Benavidez en este choque puede hacer historia, ya que en caso de salir con la mano en alto estaría sumando su tercer campeonato mundial en diferente categoría, esto tras brillar en la división de los supermedianos (168 libras) y de los semicompletos (175 libras).

Cabe destacar que en los últimos años el nombre de Benavidez ha tomado relevancia en el mundo del deporte de los puños, ya que se perfilaba como posible rival de Saúl 'Canelo' Álvarez, pero ese combate jamás se pudo concretar, debido a la negatividad del tapatío.

Ahora, tiene el también conocido como 'Bandera Roja' la oportunidad de intercambiar metralla ante otro pugilista nacional, como lo es el 'Zurdo' Ramírez, que a diferencia del 'Canelo' no es tan mediático, pero se ha caracterizado por ser uno de los boxeadores más sólidos del país en los últimos años.

Aunque el presente de David Benavidez luce más alentador, el de Mazatlán deberá aprovechar su experiencia arriba del ring y sobre todo su peso, para intentar salir con la mano en alto y seguir con su objetivo, que es conquistar todos los cinturones mundiales de la categoría crucero.

uD83EuDD4A ANNOUNCED: David Benavidez will challenge Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez for his WBA & WBO cruiserweight world titles on May 2nd at the T-Mobile Arena in Las Vegas. pic.twitter.com/POwSwF9Ixn — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2026

El nombre de Gilberto Ramírez se encuentra en los libros de historia de México, debido a que es el único pugilista nacido en México que ha levantado un campeonato mundial en peso crucero, división que es la antesala a dar el brinco a los pesos pesados.

Fuente: Tribuna del Yaqui