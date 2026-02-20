Este sábado se pone en marcha el Torneo de Golf Exatec Blue Open 2026 en el Club Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo se encuentra listo para que este sábado se ponga en marcha, con salidas por el clásico escopetazo, la décima edición del Torneo de Golf Exatec Blue Open 2026 en los links del Club de Golf de Ciudad Obregón. Tal como lo anunciaron los organizadores, la competencia que tendrá cupo lleno de 162 jugadores se disputará en la modalidad de equipos de cuatro jugadores, en una distancia de 18 hoyos y en la modalidad a go-go.

El evento la organizan exalumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Obregón, y es para beneficio de becas, dentro del programa 'Líderes del Mañana'. Como premio principal está un viaje a Puerto Vallarta con todos los gastos pagados, y el pase directo al torneo de campeones del ExaTec Blue Open Golf Tour 2026-2027 que se disputará en Los Cabos, Baja California Sur.

El torneo se jugará en una sola jornada

ATRACTIVOS PREMIOS

Habrá tres hole in one en juego, el primero en el hoyo cuatro con cien mil pesos en juego para el primer golfista que lo logre. Además, un automóvil Volvo en el hoyo seis y 40 mil pesos a repartir en el par tres del hoyo catorce. También se premiarán a los mejores cinco 0’yeses de los hoyos cuatro, seis y 16. Doce mil pesos para el primero, diez mil para el segundo, ocho mil para el tercero, seis mil para el cuarto y cuatro mil para el quinto sitio.

La competencia tiene una atractiva bolsa en premios

El torneo pasado que se disputó por tercias, la ganó el equipo integrado por José de Jesús Alcantar, Nicolás Olea y Baltazar Peral, después de el primero de ellos cerrara con un gran birdie en el tercer hoyo de desempate que puso fin a una cerrada batalla que se vivió con el trío formado por Jorge Flores, Santiago Campoy y Juan Carlos Parra, luego de igualar con 63 strokes la ronda regular y pares en los hoyos 10 y 13 del desempate.

Como atractivo extra para los competidores, al finalizar el evento se llevará a cabo la presentación del Grupo Element, quien ya se ha convertido en un referente del rock sonorense, con lo mejor de su repertorio de covers internacionales de todos los tiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui