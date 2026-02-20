Estelar lanzador de Yankees avanza en su rehabilitación; tira a 96 millas en entrenamiento

Florida, Estados Unidos.- Las buenas nuevas llegaron al campo de entrenamiento de los New York Yankees este viernes, al anunciarse que su estelar lanzador Gerrit Cole alcanzó las 96.9 millas por hora en su primera sesión contra bateadores desde que se sometiera a una cirugía Tommy John en el codo derecho el pasado marzo.

Cole realizó unos 20 lanzamientos durante la práctica de bateo el viernes, enfrentándose a Trent Grisham, Aaron Judge y Jasson Domínguez en las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Yankees, en Tampa, Florida. Lanzó su primera sesión de bullpen una semana después.

Nueva York espera que Cole esté listo en algún momento de mayo a septiembre, lo que encajaría en el rango de recuperación de 14 a 18 meses que el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2023 ha dicho que era el objetivo desde el principio.

"Parece que fue realmente bueno", dijo el mánager Aaron Boone antes del partido inaugural de exhibición de los Yankees contra los Baltimore Orioles en Sarasota. Cole, de 35 años, ha cambiado su mecánica de lanzamientos, poniendo las manos sobre la cabeza. Antes de que sufriera la lesión, lo hacía deteniéndose en el pecho.

La última aparición oficial de Cole fue en el quinto partido de la Serie Mundial de 2024, el pasado 30 de octubre. Lanzó en dos partidos de entrenamiento de primavera en 2025, el último el 6 de marzo. La operación fue cinco días después.

López, al quirófano

Mientras, en Fort Myers se informó que tal y como se esperaba, el lanzador derecho de los Minnesota Twins, Pablo López, se someterá a una operación Tommy John en el codo que pondrá fin a su temporada, después lesionarse el ligamento colateral cubital.

El equipo informó el viernes que la cirugía de López será realizada la próxima semana en Texas por el médico del equipo de los Rangers, el Dr. Keith Meister. López cumplirá 30 a principios del mes que viene. Será la segunda cirugía Tommy John para López. Se sometió al procedimiento como jugador de ligas menores con la organización de Seattle y se perdió la temporada 2014.

Fuente: Tribuna del Yaqui