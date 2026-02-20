Exfigura de los Naranjeros de Hermosillo y la LAMP llega al banquillo de los Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Los Venados de Mazatlán firmaron una actuación para el olvido en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), y aunque todavía faltan meses para que se ponga en marcha una nueva edición, la directiva ya empieza a mover sus piezas.

Este viernes 20 de febrero, los porteños anunciaron a un viejo conocido de la LAMP, Chris Roberson, como el manager que encabezará el proyecto deportivo de cara al siguiente torneo. El norteamericano conoce perfectamente el circuito; en su etapa como jugador pasó más de una década en México, siendo figura de los Naranjeros de Hermosillo.

Con este nuevo anuncio, el expelotero deja atrás su proceso como coach de bateo de los Tomateros de Culiacán para por primera vez dirigir en la Liga Arco en una escuadra que está llena de historia, pero que en los últimos años ha quedado a deber al no pasar a la siguiente ronda.

Nuevo timonel en el Puerto uD83CuDFDD? uD83EuDEE1



Los @venadosbase anuncian a Chris Roberson como su manager para la temporada 2026-2027 uD83DuDC4FuD83CuDFFC uD83EuDD8C #LigaARCO?? pic.twitter.com/tMtwmt3kK8 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 20, 2026

Aunque será su primera etapa como manager, Roberson está altamente capacitado, ya que igualmente trabajó dentro de la organización de los Tampa Bay Rays en Estados Unidos, desarrollo que le sirvió para posteriormente pasar a la capital de Sinaloa como auxiliar de banquillo.

En conferencia de prensa, el presidente de los Venados de Mazatlán reconoció la trayectoria del nuevo manager y también aseguró que es alguien que siente los colores, ya que Chris Roberson portó los colores de los de Sinaloa hace unos años, con quienes inclusive jugó la final de la temporada 2019-2020. "Es un ex Venado, que lo traemos para que nos ayude; fue la mejor opción desde que empezamos la búsqueda", dijo en entrevista para los medios.

Roberson quiere hacer las cosas bien y vamos a tener un cambio en el cuerpo técnico completo, que iremos trabajando poco a poco", puntualizó el directivo que tiene como principal objetivo levantar al equipo para la siguiente campaña del beisbol invernal del país.

uD83DuDEA8 SORPRESA EN #MAZATLÁN uD83EuDD8C



CHRIS ROBERSON será MANAGER de #Venados para la Temporada 2026-27 de la #LMP.



?? #Venados fue el peor equipo de oa Temporada pasada de la #LMP. pic.twitter.com/Mojh4dP25i — Joframaso (@joframaso) February 20, 2026

En el torneo anterior, los del puerto de Sinaloa tuvieron dos estrategas: iniciaron el proyecto con Juan José Pacho, quien fue cesado en la primera vuelta de la LAMP; posteriormente, Gerardo Álvarez tomó las riendas del club, pero se quedó corto al no poner a la organización en los playoffs.

Fuente: Tribuna del Yaqui