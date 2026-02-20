Halcones de Obregón vs Ostioneros de Guaymas EN VIVO; dónde ver la Liga de Baloncesto Cibacopa 2026

Guaymas, Sonora.- Con las series inaugurales ya finalizadas, la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa 2026 continuará con sus actividades regulares en el reinicio de la intensidad en la duela y Halcones buscará ampliar su marca invicta. La quinteta de Ciudad Obregón se meterá al Gimnasio Municipal de Guaymas para enfrentar a los siempre competitivos Ostioneros.

Los comandados por Manu Gelpi llegan con dos valiosas victorias bajo el brazo, luego de su visita a Sinaloa para medirse ante Pioneros de Los Mochis, serie que dio inicio a la temporada 2026 de la Cibacopa. Al momento, los Halcones se encuentran en la tercera posición de la tabla, por detrás de los Astros de Jalisco y Toros Laguna, todos ellos con dos triunfos en el mismo número de compromisos.

En el partido más reciente, los Halcones tuvieron que venir de atrás para poder remontar el marcador y superar por segunda noche consecutiva a los Pioneros de Los Mochis, imponiéndose con marcador de 98-87. Los 'Emplumados' se vieron comandados por Gregory Whittington, quien anotó un total de 31 unidades, siendo el mayor artífice de la remontada y logrando su primer 'doble-doble' de la temporada.

En cambio, los Ostioneros de Guaymas se encuentran justo en la parte media de la tabla, pues dividió resultados en la primera serie, lo que los deja empatados en marca con Frayles de Guasave, Zonkeys de Tijuana y Rayos de Hermosillo. Los del puerto vienen de haber caído ante Tijuana, quienes se llevaron el triunfo por 90-78; por Guaymas, Daytone Martell Jennings fue el más destacado tras haber anotado 18 puntos.

Esta serie será la primera que Ostioneros dispute en casa, por lo que se pronostica una buena entrada en el 'Tsunami' de Guaymas en la temporada 2026. Por parte de Halcones, es su segunda serie consecutiva de gira y su regreso a la Arena Itson tendrá que esperar hasta el próximo 24 de febrero.

Horarios de Halcones de Obregón vs. Ostioneros de Guaymas

Sede: Gimnasio Municipal, Guaymas, Sonora

Fechas: Juego 1 - viernes, 20 de febrero / juego 2 - sábado, 21 de febrero

Horario: 21:15 hora CDMX (ambos juegos)

Dónde ver: MegaSports

Fuente: Tribuna del Yaqui