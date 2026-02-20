Isaac del Toro se mantiene en la pelea por el título del UAE Tour 2026 luego de 5 etapas disputadas

Ciudad de México.- Isaac del Toro sigue demostrando que está en su mejor forma y, tras cinco etapas disputadas, se mantiene en la pelea por el título del UAE Tour en su edición 2026. El mexicano permanece en la segunda posición y Jonathan Milan pudo refrendar su segunda victoria consecutiva, aunque como líder de la competencia se mantiene el italiano Antonio Tiberi.

En la jornada del viernes, 20 de febrero, los ciclistas completaron un recorrido que sobrepasó los 168 kilómetros, comenzando en el Dubai Al Mamzar Park y dando fin en la Hamdan Bin Mohammed Smart University. Dicho tramo constó en mayor parte de un recorrido llano, con carreteras amplias y sectores prolongados en el desierto, beneficiando así que los competidores pudieran desarrollar altas velocidades.

La quinta etapa del UAE Tour era diseñada para que los velocistas pudieran lucirse y, aunque esa no es la especialidad del 'Torito', logró cumplir con su plan de trabajo y mantenerse peleando entre los líderes. El nacido en Ensenada, Baja California, cruzó la meta sin haber presentado un percance en el largo recorrido por lugares emblemáticos de Medio Oriente.

Fue una jornada agitada desde los primeros kilómetros, ya que Silvan Dillier lanzó un ataque tempranero, aunque Remco Evenepoel, uno de los favoritos, respondió con éxito. También en la parte inicial, se tuvo una múltiple caída, aunque esta no afectó la parte frontal del pelotón. Jonathan Milan cruzó la meta en primera posición, seguido por Erlen Blikra y Matteo Malucelli.

Clasificación general del UAE Tour 2026

Antonio Tiberi - 14:45:27 Isaac del Toro - +0:21 Harold Tejada - +1:00 Lennert van Eetvelt - +1:07 Lucas Plapp - +1:19 Ilan van Wilder - +1:21 Derek Gee - +1:22 Felix Gall - +1:28 Jorgen Nordhagen - +1:30 Tobias Halland Johannessen - +1:43

El sábado 21 de diciembre, se tendrá la sexta y última etapa del UAE Tour 2026, donde Isaac del Toro buscará remontar la diferencia y colocarse en la primera posición. El 'Torito' tendrá 10.8 kilómetros en el ascenso final a Jebel Hafeet, donde tiene que recortar los 21 segundos que lo separan de Tiberi y el liderato de la competencia.

