Ciudad de México.- Por otra semana más, Julián Quiñones sigue demostrando que es uno de los delanteros más efectivos del mundo, siendo clave para que el Al-Qadisiya siga en la pelea por las primeras posiciones de la Saudi Pro League. El atacante mexicano marcó un total de tres goles en el triunfo ante el Al-Okdood y dejó atrás a Cristiano Ronaldo en la pelea por el título de goleo en Medio Oriente.

El seleccionado mexicano ingresó desde el cuadro titular y, luego de que en los primeros minutos ninguna de las dos escuadras tuviera claridad en la última zona, se volvió determinante para que el Al-Qadisiya se adelantara en el marcador. Quiñones se encontraba justo enfrente del arco y, tras un disparo que rebotó en el larguero central, solo tuvo que empujar el balón para que cayera su primera diana del compromiso.

Cuando parecía que los locales partirían al descanso con la ventaja en el digital, Christian Bassogog empató el encuentro a uno por bando, logrando así comenzar la parte complementaria con igualdad en el resultado parcial. En el segundo tiempo, el equipo de Quiñones se vio con un mejor ritmo y solo le bastaron cinco minutos para retomar la ventaja, la misma que no soltaron por el resto de la jornada.

Always there to slot it home, even with his chest ??#AlOkhdoodAlQadsiah | #FoundingDaypic.twitter.com/fUz3gvDexN — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) February 20, 2026

Al 74', la concentración de Quiñones volvió a ser determinante, pues aprovechó un descuido en la última línea de los rivales para poner el tres por uno parcial. De nueva cuenta, en los últimos minutos de la mitad, el Al-Okdood anotó una diana, cerrando el déficit a solo un gol, complicando los instantes finales del encuentro.

En la primera jugada después del saque central y cuando parecía que el encuentro se complicaría para los locales, volvió a aparecer el delantero mexicano, concretando una de sus mejores participaciones en la Saudi Pro League. En un contragolpe, Quiñones cerró en el punto penal y, tras un rechace inicial del arquero rival, volvió a tomar el balón para mover las redes por tercera ocasión en la jornada.

Con las tres anotaciones, Julián Quiñones logró dejar atrás a Cristiano Ronaldo, pues, mientras el lusitano permanece con 18 anotaciones, el artillero mexicano llegó a 21 dianas en la temporada. Ivan Toney, delantero del Al Ahli, es quien sigue de líder en la pelea por el título de goleo al registrar 23 anotaciones en la Saudi Pro League.

Fuente: Tribuna del Yaqui