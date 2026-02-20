La Major League Soccer inicia una crucial temporada previa a la Copa del Mundo 2026

Miami, Estados Unidos.- Con la Copa del Mundo 2026 a sus puertas, la Major League Soccer (MLS) inaugura su temporada 31 este fin de semana, iniciando uno de los periodos más importantes en la historia de la liga estadounidense, que busca seguir creciendo.

Primero está el Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México este verano, y luego, en 2027, la MLS cambiará a un calendario de verano a primavera para alinearse más estrechamente con las demás ligas internacionales. Previo a esta competencia de selecciones nacionales, la MLS se tomará un descanso de siete semanas del 25 de mayo al 16 de julio. Se espera que muchas de las estrellas de la liga, incluyendo Lionel Messi del Inter Miami y Son Heung-min del LAFC, jueguen en el torneo.

El Inter de Miami es el campeón defensor de la liga

"La Copa del Mundo acelerará el crecimiento del deporte en toda Norteamérica de formas que nunca antes habíamos visto. La Major League Soccer está en una posición única en este momento, con las 13 ciudades anfitrionas de Estados Unidos y Canadá como sede de clubes de la MLS", dijo el comisionado Don Garber. "Esperamos tener un número récord de jugadores en el torneo, y nuestras instalaciones y comunidades jugarán un papel en la organización del torneo".

Don Garber, presidente de la MLS

Además, el cambio de calendario el próximo año pretende situar a la MLS en una posición más competitiva en el mercado de fichajes, al tiempo que libera a los jugadores para la selección nacional en grandes torneos internacionales durante el verano. Garber ha descrito esta siguiente fase como la MLS 3.0. Otros temas que actualmente está considerando la MLS son cambios en el formato de los playoffs y en la alineación de las conferencias.

Según el nuevo calendario, la competición de liga comenzará a mediados o finales de julio de 2027, con el último día de la temporada regular en abril de 2028. Los playoffs y el campeonato se celebrarán en mayo. La temporada de la MLS comienza este fin de semana con un partido estrella el sábado por la noche entre el LAFC de Son y el Miami de Messi en el Coliseo de Los Ángeles ante una anticipada multitud de unos 70,000 aficionados.

