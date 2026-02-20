Los Halcones de Obregón remontan ante Ostioneros y siguen invictos en el Cibacopa 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Halcones de Obregón estrenaron uniforme, pero el resultado fue el mismo a los dos primeros encuentros de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, tras imponerse por 103-98 en el primero de la serie que disputan como visitantes ante los Ostioneros de Guaymas.

Vistiendo un conjunto gris oscuro con vivos blancos y la leyenda 'Náinari' en el pecho, en lugar del tradicional blanco con el logo del equipo, los emplumados hilvanaron su tercera victoria en igual número de encuentros disputados en lo que va del torneo.

Tony Farmer se estrenó en la temporada con Halcones

Sin embargo, el triunfo no estuvo exento de sobresaltos, ya que los porteños sorprendieron en el arranque con su velocidad, y de la mano de Olumide Adelodun, aprovecharon muy bien su ofensiva en transición, que les redituó en una buena suma de puntos para tomar ventaja de 29-19 tras los 10 primeros minutos.

Guaymas también dominó con el físico debajo del aro, con un diferencial de 15-5 en rebotes, lo que también les redituó en tener segundas oportunidades a la ofensiva (7-0) que fueron clave en la ventaja que tomaron el este periodo, por 19-29. El segundo parcial parecía que sería una copia del anterior, ya que los Halcones no lograban levantar y acercarse en la pizarra; incluso, los Ostioneros llegaron a tener ventaja de hasta 18 unidades en el electrónico del Gimnasio Municipal (39-21).

Moss fue quien encabezó la ofensiva emplumada

Sin embargo, los cajemenses endurecieron su defensa y poco a poco fueron acortando distancia hasta colocarse 43-48 con 2:19 por jugar, liderados por Justin Moss y Tony Farmer, quien hizo su debut y de inmediato se hizo presente en el marcador para la causa emplumada. Ambos jugadores finalizaron la primera mitad con 14 unidades para Obregón, aunque Guaymas no cedió terreno y se mantuvo al frente para irse al descanso de medio tiempo con el marcador a su favor por 55-48.

Los Halcones iniciaron de buena manera el tercer cuarto e incluso llegaron a colocarse 60-16 tras una bandeja de Moss y con 6:32 por jugar en ese tramo del duelo, aunque los Ostioneros reaccionaron y de nueva cuenta abrieron una brecha en el marcador (79-73).

El Náinari se agenció el primero de la serie

La quinteta cajemense arrancó fuerte el último periodo y con una ofensiva de 7-0 coronada con un triple de Joshua Perkins, le dieron la vuelta 80-79, primera vez en el juego que estuvieron al frente. De ahí en adelante, todo fue para los visitantes, quien dominaron los últimos 10 minutos (30-19) para apuntarse la victoria.

Por Halcones, los mejores anotadores fueron Justin Moss con 28, Tony Farmer con 24 y Greg Whittington con 16 y ocho rebotes; por los Ostioneros respondieron Amir Spears con 28 y Jaden Bediako con 19, además de Daytone Jennings con 12 unidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui