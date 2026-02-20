MLB: La estrella de Los Ángeles Dodgers, Freddie Freeman, le pone fecha a su retiro

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si hay un pelotero que ha sido crucial para que Los Ángeles Dodgers sean los actuales bicampeones de la Serie Mundial, es Freddie Freeman, quien inclusive en el 2024 fue galardonado con el premio al Jugador Más Valioso de la gran final.

Pero al parecer el cañonero estadounidense ya tiene los días contados como profesional, ya que este viernes 20 de febrero, comentó para el portal de las Grandes Ligas, que quiere seguir jugando hasta los 40 años de edad y sería con Dodgers donde le gustaría que cayera el último out.

Me encanta estar aquí. Soy del sur de California. La he pasado muy bien con los aficionados. Ustedes me tratan excelente. Todos tratan bien a mi familia. Eso está fuera de mi control. No estoy preocupado por otro contrato; no lo voy a mencionar, no voy a hablar de eso. Me quedan dos años. Solo soy un empleado. Solo hago mi trabajo, y si me quieren de regreso, me quieren de regreso. Pero creo que Andrew y todos saben que me encanta estar aquí", declaró.

Freddie Freeman says he wants to finish his career with the Dodgers. That would require a new contract at some point:



"I love being here. I'm from Southern California. I've had a great time with the fans I've got two years left, but Andrew and everyone knows I love being here." pic.twitter.com/wFUnlxyq3o — Doug McKain (@DMAC_LA) February 19, 2026

Aunque no inició su carrera con los Dodgers, en apenas cuatro años, Freeman se ha convertido en una superestrella del equipo. Su grand slam para dejar en el terreno a los New York Yankees en el Juego 1 de la Serie Mundial del 2024 todavía vive en el recuerdo de los aficionados. El veterano, desde que llegó al club, ha impresionado con sus números a la ofensiva; actualmente, batea para .310/.391/.516.

Para este año, el estadounidense tiene trazado un objetivo y ese es participar en cada uno de los 162 juegos, o al menos acercarse lo más posible. Las últimas dos campañas subió al diamante en 147 encuentros, pero antes de eso no se había perdido más de cuatro duelos en cinco campañas completas consecutivas.

"Voy a prepararme para jugar 162 partidos, y luego, cuando llegue ese día o esa noche en que me digan: 'Mañana te vamos a dar descanso', libraré esa batalla y probablemente la pierda. Pero quiero jugar todos los encuentros", externó Freeman para el portal de la MLB.

Freddie Freeman's walk off uD83DuDCA3 will never get old and this past World Series will be very hard to top. Baseball fans were spoiled with World Series cinemauD83EuDD0Cpic.twitter.com/eXnLYcAFjb — Big League Digest (@BigLeagueDigest) February 20, 2026

"Si puedo jugar a la defensa como creo que puedo jugar, y combinar eso con la producción en el plato, entonces quizá Andrew y Mark y todos ellos quieran que me quede un poco más", sentenció el cañonero, que el mantenerse activo le permitiría alcanzar los tres mil imparables en su carrera. Actualmente, es líder activo en imparables en las Mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui