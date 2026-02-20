¿Neymar se retira? El delantero brasileño revela cuando pondría fin a su carrera profesional

Ciudad de México.- Se aproxima el final de una era en el futbol internacional, pues Neymar reveló sus planes y la fecha aproximada en la cual estaría diciendo adiós de manera definitiva a las canchas profesionales. El mítico delantero brasileño ha sufrido múltiples lesiones en los últimos años, lo que ha mermado su rendimiento y su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Brasil está en duda.

Cabe recordar que Neymar fue sometido a una cirugía en la rodilla izquierda, la misma que postergó por varias semanas para ayudar al Santos en su lucha por permanecer en la primera división. Luego de conseguirlo, el exjugador del Barcelona visitó el quirófano para que le realizaran una artroscopia en el menisco de la articulación ya mencionada, lo que lo alejó de las canchas por más de 50 días.

#Deportes | Neymar fue intervenido por su lesión articular y espera disputar el Mundial 2026 con Brasil ?uD83EuDD15https://t.co/72oQgXyLFx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

En una entrevista publicada en un portal brasileño, 'Ney' reveló que no apresuró su recuperación y, aunque pudo regresar a la actividad regular desde hace un par de semanas, decidió permanecer en rehabilitación para reintegrarse totalmente sano. Sobre las dificultades en sus últimos años, el atacante comentó que somete a una evaluación su día a día, dejando en claro que tiene la posibilidad de retirarse a finales del 2026.

No sé qué pasará de ahora en adelante. No sé qué pasará el año que viene. Podría ser que llegue diciembre y quiera retirarme. Estoy viviendo año a año, ¿sabes? Ahora viene este año, que es muy importante".

Aun así, Neymar aseguró que, en caso de decidir su retiro, se marchará en paz, consciente de que hizo su mayor esfuerzo y dejó todo en las canchas. Por último, confirmó que dentro de sus planes para los siguientes meses está poder ser convocado por el combinado brasileño y poder disputar la que se perfila para ser su última Copa del Mundo. "Es un gran año para la Selección, un año de Mundial, y para mí también, un gran desafío".

uD83DuDEA8 NEYMAR FALA SOBRE O FUTURO DA SUA CARREIRA uD83DuDEA8



Em entrevista exclusiva, Neymar falou sobre a cautela no processo de recuperação para voltar 100% fisicamente no Santos. O craque declarou também que não sabe o que vai acontecer daqui pra frente e que pode até se aposentar em… pic.twitter.com/UCpHyfQMKf — CazéTV (@CazeTVOficial) February 20, 2026

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión que Neymar hace públicas sus intenciones de ser tomado en cuenta por el 'Scratch du Oro' y disputar la justa mundialista que arrancará en menos de cuatro meses. Ante esto, Carlo Ancelotti, entrenador del combinado brasileño, ha sido contundente, pues comentó que solo será convocado si está totalmente sano y con buen ritmo en la cancha.

#Deportes | Neymar en riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026; Ancelotti pone ultimátum al jugador brasileño ?uD83DuDE31https://t.co/HyIkfzACBn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui