Rayos tendrá su primer partido en casa de la Cibacopa 2026 ¿Dónde ver los juegos contra Zonkeys?

Hermosillo, Sonora.- Luego de comenzar la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa en gira, Rayos de Hermosillo tendrán sus primeros compromisos en casa, recibiendo a los Zonkeys de Tijuana. Ambos equipos dividieron resultados en la primera serie, por lo que deberán buscar las victorias para poder mantenerse entre las primeras posiciones.

Aunque tienen récord idéntico (una victoria y una derrota), Zonkeys es quien se encuentra mejor posicionado; la quinteta fronteriza se ubica en el quinto peldaño de la tabla debido a su diferencia positiva en puntos. Por su parte, Rayos de Hermosillo se encuentra relegado al séptimo puesto al contar con un -4.5 puntos.

El equipo de la capital sonorense inició las actividades de la Cibacopa 2026 ante Frayles de Guasave, contra quienes perdieron en la jornada inaugural y lograron llevarse el triunfo en el segundo de la serie, aunque con cierto dramatismo. Los Rayos apenas superaron por tres puntos en el marcador al rival (114-111), además de que solo pudieron ganar uno de los cuatro cuartos; la ofensiva fue comandada por Justin Winston, quien anotó 32 unidades y consiguió 11 rebotes.

En cambio, los Zonkeys tendrán su primera gira de visita, pues comenzaron la actual temporada recibiendo a los Ostioneros de Guaymas, equipo que se llevó la victoria en la jornada inaugural. Para el juego 2, los locales se llevaron una cómoda victoria de 90-78; el rumbo del compromiso se marcó desde el mismo primer cuarto, pues en los primeros 10 minutos lograron establecer 17 unidades de diferencia.

Luego de varios meses de inactividad, la Arena Sonora se engalanará para recibir la intensidad del deporte ráfaga con el tan esperado Tip Off 2026 en Hermosillo. Con Elián Villafañe al mando, los Rayos buscarán conseguir el quinto título en el circuito y ampliar la ventaja que lo mantiene como el equipo más ganador de la historia de la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Zonkeys de Tijuana

Sede: Arena Sonora, Hermosillo, Sonora

Fechas: Juego 1: viernes, 20 de febrero / Juego 2: sábado, 21 de febrero

Horario: 21:00 horario CDMX (ambos juegos)

Dónde ver: TVC Deportes 2

Fuente: Tribuna del Yaqui